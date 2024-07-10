以軍最新警告「加薩市所有人撤離」　發傳單稱將淪危險戰區

▲圖為以色列軍隊在加薩邊境進行演習。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列國防軍（IDF）10日上午投放傳單，呼籲加薩市所有人撤離，要求當地人往南移動，前往中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）避難。

以色列時報報導，以軍投放的傳單警告「加薩市將是危險戰區」，要求民眾依循安全路線，沿著薩拉丁公路（Salah al-Din ）或是沿海道路撤離。

جيش الاحتلال يلقي منشورات يعلن فيها مدينة غزة منطقة قتال خطيرة ويطالب فيها السكان بالنزوح جنوبا.

هنا باقون، العمر واحد والرب واحد والله المستعان..



مدينة #غزة

العاشر من يوليو 2024 pic.twitter.com/i3H9ZudADe — عاصم النبيه Asem Alnabih (@AsemAlnabeh) July 10, 2024

以色列國防軍近期數日在加薩市多個區域發布撤離警示，與此同時，部隊在西部、南部與東部的西傑亞區（Shejaiya）展開行動。

這份最新的警告範圍覆蓋整個加薩市。依據以軍估計，還有大約20萬名巴勒斯坦人仍留在加薩北部。