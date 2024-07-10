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以色列再轟加薩南部學校　釀29平民死亡

▲▼以色列軍方9日針對加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）一間收容難民的學校發動空襲。（圖／路透）

▲以色列軍方9日針對加薩南部一間收容難民的學校發動空襲。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

以色列軍方9日針對加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）一間收容難民的學校發動空襲，造成至少29人死亡、53人受傷，包含數名兒童。以色列軍方強調，他們使用了「精確彈藥」來瞄準藏匿於此的哈瑪斯恐怖分子，目前正在審查平民傷亡的消息中。

▲▼以色列軍方9日針對加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）一間收容難民的學校發動空襲。（圖／路透）

▲這起攻擊也造成至少29人死亡、53人受傷。（圖／路透）

根據BBC、路透社報導，加薩衛生部聲明指出，以色列9日對汗尤尼斯東部奧達（Al-Awda）的一間學校發動空襲，該處收容大量流離失所的巴勒斯坦難民，而這起攻擊也造成至少29人死亡、53人受傷，死者包含數名孩童。

加薩衛生部表示，有許多傷者的情況相當危急，死亡人數很有可能再上升，「以色列對收容流離失所者的學校大門發動攻擊，是一場可怕的屠殺。」從曝光的畫面可以看到，數十位傷者躺在醫院地上，部分傷勢嚴重，部分已經死亡。

▲▼以色列軍方9日針對加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）一間收容難民的學校發動空襲。（圖／路透）

▲醫院地上躺滿傷者，現場都是血跡。（圖／路透）

以色列軍方則稱，他們9日奧達學校附近發動攻擊，以色列空軍透過「精確彈藥」擊中了哈瑪斯恐怖分子，該恐怖份子參與了去年10月7日的襲擊；以軍表示，目前正在調查有關平民傷亡的消息。

事實上這是過去4天以來，以色列對奧達學校發動的第4次襲擊，造成近20人死亡；以軍解釋這是因為哈瑪斯武裝分子將該處作為基地。

去年10月7日哈瑪斯對以色列南部發動襲擊，造成1200人死亡、251人被扣為人質；加薩衛生部統計，以軍發動反擊以來，已造成超過3萬8240名巴勒斯坦人死亡。

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