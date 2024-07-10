騰訊年終獎金改「分攤到月薪」　員工比過去更需要穩定現金流

▲騰訊。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

騰訊傳出將調整內部薪酬福利制度，將年底的「十三薪」（年終獎金）分攤到每個月的月薪，來滿足在變化快速的外部環境下，員工對即時穩定現金流的更高訴求。

騰訊在內部信件中提到，在過去的高速發展階段，在設計收入結構的時候，把更多的比例放在獎金或者股票等浮動部分上，從而讓大家可以更多分享到公司快速發展帶來的價值。

騰訊指出，但過去兩年，外部環境的變化讓不少員工對於即時穩定的現金流有了更高訴求；同時，也有很多年輕人通過不同渠道反饋，擔心易居計劃到期後月收入下降。

▼騰訊創辦人馬化騰。（圖／CFP）



騰訊宣布，經過慎重評估後，決定今年除正常進行年度薪酬回顧外，還將對薪酬結構做出兩個調整，一是進行全公司薪酬結構的調整，把服務獎融入月薪；二是將現有的易居租房補貼融入月薪。

騰訊解釋，這兩個舉措旨在幫助大家在更高、更穩定的月收入基礎上更安心地安排工作與生活，「相關調整於2024年7月1日起生效，8月5日的發薪中開始體現。」

騰訊強調，公司從發展初期就在年底發放「十三薪」（年終獎金），以答謝員工全年的付出，隨著公司不斷發展，又進一步拿出更多跟隨業績浮動的獎金資源在年末與員工分享，構成「服務獎+績效獎+特別獎」的年終獎體系，其中服務獎僅與月薪、全年在職時間有關，本質上是固定薪酬的一部分。

騰訊還說，此次將以年度薪酬回顧後的月薪為標準，把服務獎平均分攤融入到12個月固定工資中，以提升員工的月度現金流，未來年終獎也將回歸到純粹的業績激勵。