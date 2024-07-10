南投縣戶外教育走讀嘉年華邁入第8年　擴大集結30業者提供課程

▲「戶外教育走讀嘉年華」媒合觀光產業與學校，鼓勵學生走出教室學習。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「南投縣觀光產業發展戶外教育走讀嘉年華」今年邁入第8年，並擴大舉行、集合近30家獲縣政府認證的戶外教育場域業者及相關單位設攤推廣，讓參加民眾和教育工作者實地體驗各種戶外教育課程，副縣長王瑞德向全國民眾，尤其是學校等教育機構推薦，呼籲踴躍到最優質的南投縣觀光景點、休閒農場及歷史人文場所辦理戶外教學。

本次活動於10日在草屯鎮九九峰動物樂園登場，以「Outdoor派對」為主題，邀請高手秀康輔團隊、真善美幼兒園、清韻合唱團、中山國小和中原國小，接力帶動跳、歌舞及舞龍等精彩演出；地主九九峰動物樂園董事長游家富也提供優惠門票支持，還安排闖關集章趣味摸彩，猶如戶外教育的示範現場。

縣府表示，這次參加業者包括采棉居寢飾文化館、Cona's妮娜巧克力夢想城堡、國立自然科學博物館車籠埔斷層保存園區、日月潭青年活動中心、溪頭青年活動中心、山姆通運股份有限公司、喬園農場咖啡&禾荳愛玉、勇春農家、Jijibanana集元果觀光工廠、樹德半山夢工場、本草自然、欣隆農場、田媽媽小半天風味餐坊等，還有南投縣警察局交通隊、草屯分局、南投縣戶外教育及海洋教育中心、中山國小、瑞竹國小、林業及自然保育署南投分署奧萬大自然教育中心、南投縣水里鄉槑休閒農業區發展協會、南投縣東埔蚋溪環境生態保護協會等組織團體，提供多樣豐富的體驗課程。

王瑞德指出，南投縣在發展觀光產業的同時，積極促成生態環境、社會文化與地方經濟間的平衡，並舉辦多年的「戶外教育走讀體驗嘉年華」，希望引領公眾與自然環境的和諧互動，讓孩子們走出教室、走向戶外，讓教育更貼近生活，並實現永續學習的願景，將南投建設成適合各年齡層和族群居住的城市。

為充實戶外教育實質內涵，縣府教育處與觀光處也連年持續舉辦多場工作坊，邀請專家學者進行講授和現場輔導，協助縣內的旅宿業、觀光工廠、觀光遊樂業、公營風景區、休閒農場及休閒農業區推出課程方案和教案，提供優質的戶外教育體驗內容，並將審查通過的業者資訊，放置於南投縣戶外教育及海洋教育資源網，同時舉辦南投縣觀光產業發展戶外教育走讀嘉年華，實質鼓勵民眾和教育工作者選用。