蘇澳港旅運中心今啟用　「日本丸郵輪」首航靠泊揭開新頁

▲蘇澳港心旅運中心啟用，日本丸郵輪迎晨曦進港。（圖／港務公司提供）

記者李姿慧／台北報導

蘇澳港新建旅運中心今正式啟用，迎接旅運中心落成後首艘蒞臨蘇澳港的郵輪「日本丸」，為蘇澳港的郵輪旅運發展揭開嶄新的一頁。港務公司表示，該郵輪今年12月30日將二次造訪，亦已有多家郵輪業者洽詢相關靠泊事宜，未來可望有更多國際郵輪來訪，為蘇澳與宜蘭地區帶來國際旅客，促進觀光產業發展。

台灣港務公司董事長李賢義表示，蘇澳港旅運中心為「前瞻基礎建設計畫-遊憩親水計畫」項目下之工程，港務公司配合國家觀光建設政策，拆除老舊11號倉庫新建旅運中心，113年2月完工，兩層樓總面積826坪，1樓為旅運通關設施，2樓規劃室內及戶外商業空間，工程經費1.46億元，其中前瞻計畫經費0.7億元，港務公司自營基金0.76億元。

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李賢義指出，新建旅運中心整體造型以南方澳特產鯖魚為意象，與同為鯖魚造型的南方澳大橋相呼應，建築物夜間燈光與南方澳大橋動態燈光相互搭配，不管是白天或夜晚都有其獨特的面貌，為蘇澳港海洋國門新地標。緊鄰旅運中心的11號碼頭岸線175公尺，水深8.5公尺，可提供約3萬總噸級郵輪靠泊，目前以掛靠港模式為主，通關效率可達每小時480人。蘇澳周邊觀光景點多元豐富，可望吸引國際郵輪靠泊，帶動周邊區域發展，活絡地方觀光產業。

「日本丸郵輪」為日本商船三井株式會社所屬，此次共搭載347名旅客，包括344名日本籍，2名美國籍與1名菲律賓籍旅客，郵輪今日清晨8時停靠於蘇澳港11號碼頭，該輪停靠之前一港石垣島，下一港那霸，蘇澳港是該航程中唯一停靠之國外港口。

為迎接日本丸郵輪到來，港務公司安排拖船噴水迎接，南安國中學生也在碼頭邊帶來旗魚陣迎賓舞蹈，緊接著旅運中心啟用典禮以南安國小的油桶鼓表演揭開序幕，並由港務公司致贈首航紀念牌。

交通部長李孟諺詞時表示，今天的啓用典禮有三個重要的喜事，除了日本丸郵輪首度靠泊蘇澳港，旅運中心的啓用可以讓相關的通關作業更加便利，另高公局的統計也顯示雪隧的通行量已接近0403地震前的水準，相信宜蘭的觀光會快速復甦。

李孟諺指出，台灣去年有54萬人次的旅客是搭乘郵輪來台，由於宜蘭跟國際接軌就是靠蘇澳港，且蘇澳港具備鄰近基隆港與離石垣島的優勢，未來有很好的潛力與機會，期待能夠有更多郵輪停靠。

考量郵輪停靠後，遊客可以岸上觀光4到6個小時，李孟諺也指示港務公司提供更完善的服務，增加商業設施；地方政府可以提供更多元的旅遊行程，讓旅客可以多停留，享受宜蘭的好山好水。