到院前救護研習暨救護技術競技　南投縣消防局成員奪冠

▲南投縣消防局組隊參加「到院前救護研習暨救護技術競技」活動，包辦冠軍、季軍及殿軍佳績。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣消防局各分隊6名消防員日前組隊，參加由嘉義縣消防局及大林慈濟醫院舉辦的「到院前救護研習暨救護技術競技活動」，一舉囊括冠軍、季軍及殿軍：分別為竹山分隊歐亞茙及戴璇獲冠軍，草屯分隊李嘉祐及詹詠竣獲季軍，南投分隊李鳳儒及王璽淞獲殿軍。

南投消防局指出，本次比賽於6月28日登場，旨在提升到院前救護技術，吸引來自中南部五縣市消防局與嘉義地區醫護菁英共襄盛舉，並由大林慈濟醫院急診部主任李宜恭邀集嘉義長庚醫院醫師楊育瑞和林中仁、嘉義基督教醫院醫師黃漢群及各縣市救護教官（高級救護技術員）共同組成評審團進行評核。

競賽項目以貼近實務方式，設計具有創意及挑戰性情境，涵蓋院前團隊合作、狹窄環境急救、昏暗場景救護等多項關卡，各參賽隊伍需在擬真的場景中發揮團隊合作精神，通過多場模擬挑戰，展現其急救領域的專業知識和技巧；另為精進靜脈注射相關學理概念，主辦單位亦邀請嘉基醫院專科護理師吳思潔授課、分享靜脈注射新知及執行急救注意事項，參訓學員都感到獲益良多。

消防局表示，因應南投高齡化社會，需強化緊急病患救治，使「醫療在地化」及「醫療不中斷」目標得以實現、提供更高品質救護服務，而遇有傷病患急需藥物急救時，若同仁能用專業技術建立給藥途徑，並讓傷病患接受確切治療，則可使縣民生命安全獲得保障；未來該局也將持續支持同仁參加各項救護比賽及強化救護技術，提升全縣救護量能。