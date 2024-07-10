台南推出老樹巡禮活動　黃偉哲邀民眾參與徜徉綠意

▲台南市長黃偉哲10日出席於台南公園辦理的記者會，邀請民眾認識老樹，重視老樹，進而保護老樹，農業部次長杜文珍、市議員沈震東皆到場表達支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接台南400，台南市政府於7月10日至9月28日推出「台南400城市植感好森活」15場老樹巡禮系列活動，以走訪台南市列管老樹為主題，透過多種形式的互動與藝術創作，讓民眾感受老樹的歷史與文化價值。

台南市長黃偉哲10日出席於台南公園辦理的記者會，邀請民眾認識老樹，重視老樹，進而保護老樹，農業部次長杜文珍、市議員沈震東皆到場表達支持。

黃偉哲表示，老樹承載著民眾的成長記憶與生活文化，每一棵台南老樹都有其值得緬懷的故事，期望藉由此次老樹巡禮活動，讓民眾更加了解老樹及週邊環境的歷史，提高全民愛樹與保樹風氣。

黃偉哲進一步指出，目前台南市共有342株列管老樹，每年會進行健康檢查，亦成立珍貴樹木保育志工隊，每個月協助巡視所認養樹木，若發現樹勢衰退或發生病蟲害，會立即通報農業局進行處置與養護。

黃偉哲邀請民眾一同保護綠色資源，藉著活動巡禮，感受老樹的故事，徜徉於綠意之中，此外，若民眾發現老樹，也可向市府農業局提報，後將由專業人員前往鑑定。

今日是老樹巡禮系列活動第一場，植物文史專家李武昌老師特別分享台南在日本時期曾被譽為「樹林之都」，一個轉角就可見不同美麗的綠意；台南市大員文化觀光協會理事長張明山老師也帶領大家走進有故事的鎮北坊巷弄內，前往感謝天公伯的庇佑，讓台南樹林之都綠意長青。

農業局指出，老樹巡禮規劃「走~來去找老朋友」、「老樹下散步」、「與樹共鳴」、「跟著樹梢搖曳搖」、「樹下納涼~藝植玩」五大主題、共計15場活動，活動內容豐富多樣，包括植物文史專家帶領樹下深度旅遊，還有植感藝術家帶領手作絹網創作、植物槌染，以及森活美學達人帶領精油鑑賞、肢體律動療癒身心，另更舉辦音樂饗宴活動，期讓民眾透過各種體驗探索老樹、認識老樹，沉浸在濃濃芬多精與植物氣息當中。

15場活動內容及詳細報名方式請見台南400官網：https://www.tainan-400.tw/index.php?inter=exhibit&cid=1&id=1&did=89