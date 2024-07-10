北漂8年想回家照顧媽媽　女友拒！他怒「讓我變不孝子？」全場不挺

▲女友想留在台北。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名工程師表示，家鄉在南投，北漂工作8年，與女友穩定交往中，不過媽媽日前開刀，需要有人照顧，便萌生回南投工作的念頭，想要盡孝道，但女友是台北人，希望兩人可以在台北買房結婚，一聽到他提回南投生活反應超大，兩人為此大吵一架。對此，網友紛紛建議分手，「各自孝順各自父母」。

男網友在Dcard發文，「女友不想跟我回家鄉」，在台北當工程師，跟女友交往很穩定，也談到在台北買房結婚的計畫，但媽媽近期因為癌症動手術，醫生建議在家專心休養，他也萌生想回南投照顧媽媽的想法。他曾向女友提出回南投的想法，但女友不願意，想留在台北生活。

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然而，媽媽的健康狀況讓他再次考慮回南投，女友得知後超生氣，「覺得我要為了我家人，放棄我跟她之間的生涯規畫」，媽媽也不願意跟他北漂，因為好友都在南投。原PO提到，女友家境不錯，不需要養爸媽，「她覺得沒必要養家人，說是我媽沒有做好生涯規畫，才會導致現在經濟有困難」。

原PO一氣之下怒罵「我媽養我們都快不行了，哪有時間生涯規劃」、「是不是想讓我變成不孝子？」「不是每個人都像妳們家這麼有錢」，兩人為此大吵一架，夾在親情跟愛情之間，原PO做不出抉擇，「遇到這情形都怎麼辦，我快受不了了」。

貼文曝光，網友認為分手對兩邊都好，「你就回南投在當地找個在地人結婚生子就好了啦，到底為什麼要去拔樁台北女生，她們離開台北生活會很痛苦」、「你要孝順，何苦拖上別人的人生？」「在家當都市小公主，在鄉下還要婆媳同住，根本婆媳問題+離開家鄉，整個大雷」、「她實在沒必要犧牲一切跟你回南部，她條件家裡背景又好，為什麼要跟你回去孝順你父母？她當家裡的小公主不香嗎？」