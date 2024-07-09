台中姨騎樓騎車「嗆行人不讓」：我沒錯！再罵警察欺負老百姓

記者許權毅／台中報導

台中市一名高婦昨日騎乘機車違規上騎樓，跟另名羅女發生口角，高婦怒控：「我又沒怎樣！我車子要停過來他們不讓我。」甚至遷怒警方稱：「你們這些警察只會欺負我們老百姓。」最終警方也拉高音量直言：「騎樓就是不能騎車！只能用牽的。」高婦將被開出多張罰單。

▲台中一名高婦昨日騎車在騎樓與行人發生口角，情緒激動。（圖／翻攝社會事新聞影音）



第二警分局永興所昨日14時37分接獲民眾報案，稱北區崇德路一段騎樓有車禍發生。經員警到場了解，是一名高姓女騎士於騎樓騎車，鳴按喇叭要求行人羅女讓道，機車車籃碰觸到羅女，雙方發生口角。

▲員警到場後，高婦仍不斷開罵，甚至遷怒警方欺負人。（圖／記者許權毅翻攝）



警方到場了解情況時，高婦情緒激動地說：「我車子要過來，他們就一直走、不讓我，我又沒怎樣！我要趕時間啊，我住在這邊20多年，我車子要停這裡，沒什麼事你叫警察來，我沒有犯錯，他們故意找我麻煩。」員警則說：「沒什麼事不用這麼大聲，你先下來。」反而讓高婦暴怒，稱警察只會欺負老百姓。

高婦一頓咆哮怒罵後，便不顧員警阻攔快閃離去，羅女因為沒有受傷，也不願提告追究。不過，警方表示，高婦已經違反《道交條例》第45條，可處可處600元以上1800元以下罰鍰；不服稽查取締部分則依第60條最高處3萬元罰鍰、吊扣駕照1年；未禮讓行人一事，將調閱監視器查察，若有可依第44條開罰最高6000元罰鍰。

第二分局提醒民眾，遵守交通法規不僅是法律責任，更是對他人安全的基本尊重，針對「車輛不禮讓行人」之駕駛行為，內政部警政署已列為重點取締項目，呼籲駕駛人行車時應讓行人先行，共同維護行人路權。