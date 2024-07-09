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網購雞蛋平台My Egg無預警歇業　她一口氣簽8年「3千顆沒拿到」

▲MY egg。（圖／市府提供）

▲知名雞蛋網購平台My egg無預警倒閉，台中市法制局統計，已收到44件消費者申訴案件。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

知名網購雞蛋平台My Egg無預警傳出歇業消息許多消費者錯愕。業者發出簡訊通知，因為數次停電跟雞隻耗弱，加上成本上漲，公司連續虧損讓他們無力支撐，不得不「停止公司營運」。台中市法制局也接到來自全國各地共44件申訴案件，其中一名消費者一口氣跟My Egg簽了8年合約，繳了1萬多元，未料現在業者倒閉，還有3000多顆蛋沒拿到。

台中市法制局表示My Egg（苗豐養殖生技股份有限公司）公司設立在台中市，7月1日時以簡訊通知簽約購買蛋品的消費者公司停止營運訊息，消費者紛紛向各地方政府消費者服務中心申訴（全國受理44件）。

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▲My egg。（圖／市府提供）

▲有民眾一口氣買了8年分量的雞蛋，至今還有3000多顆雞蛋沒拿到，卻收到My Egg停止營運消息。（圖／市府提供）

消保官康馨壬表示，依消費者申訴內容及業者官網所示，業者多以網路方式行銷蛋品，並與消費者簽訂三個月、半年或一年，每月定期配蛋30顆，宅配到府。市府雖輾轉聯繫到業者，但業者表示因成本增加，公司苦撐多月仍難以經營，現有資產恐不足支付員工薪資及消費者的退費。

消保官也呼籲，鑑於信用卡支付方式為業者先前提供的付款方式之一，利用信用卡支付蛋品費用的消費者，可儘速向發卡銀行申請爭議款，以減少金錢損失。

消保官提醒，爭議款有申請期限限制，以VISA、MASTER為例，自刷卡日起540日曆天、且業者未提供服務起120日曆天內，以上日期需再扣除發卡行作業所需的15工作天，即使業者已經請款，消費者仍得就未領取的蛋品費用，要求信用卡機構退還；建議透過刷卡支付蛋品費用的消費者，可先向發卡銀行申請爭議款，以保障自身權益。

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