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看到路上有坑洞！ 騎士竟掉頭假摔　網笑國賠蟑螂：看到洞就興奮

圖文／CTWANT

近日一名騎士行經道路，發現路中央有一個大洞，沒想到騎士就往回騎，再慢慢騎上凹洞假裝跌倒，之後躺地上不動，行徑全被監視器拍下。網友笑說，「國賠蟑螂，看到洞就興奮。」

該影片近日在臉書社團《爆廢1公社》引發討論，騎士先是騎過坑洞，幾秒後迴轉故意跌到洞中，他躺在地上不動，疑似是怕柏油路太燙，還拿安全帽墊頭，而這一切都被工廠門口的監視器拍下，至於後續如何待求證。

騎士看到路上有坑洞，又往回騎假裝跌摔。（圖／翻攝爆廢1公社）

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▲看到路上有坑洞，騎士居然異想天開再回頭騎進洞內，假裝跌摔。（圖／翻攝爆廢1公社）

此文曝光後，超過1700人按讚，網友紛紛留言「故意申請國賠」、「他想表達 要是沒人出事，這個坑永遠沒人會填好」、「若被白目開車的鴨過去，就真的保送了」、「還把安全帽拉回去靠著地板，這演技100分」、「國賠蟑螂，看到洞就興奮」。

不過也有人說，「感覺是突然暈倒」，其他人在下方回，「他在找坑洞故意跌倒」、「沒人會這樣騎回去，又不是檢東西」。

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