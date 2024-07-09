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腸病毒重症致死率達3成！花蓮擴大施打疫苗　中低收入戶免費

▲自今年7月1日起未滿4歲的嬰幼兒免費接種至疫苗用罄為止。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲自今年7月1日起未滿4歲的嬰幼兒免費接種至疫苗用罄為止。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為守護花蓮縣弱勢家庭嬰幼童免受腸病毒感染，高端公司於今年4月提供設籍在花蓮縣中低及低收入戶滿2個月至未滿2歲的嬰幼兒，截至6月30日已有7成嬰幼兒完成施打，為照護更多的孩童，花蓮縣政府積極爭取腸病毒71型疫苗，自今年7月1日起擴大至未滿4歲的嬰幼兒免費接種至疫苗用罄為止。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，腸病毒感染為幼童常見的傳染病，每年4-9月為腸病毒感染流行期，感染腸病毒71型最容易引發神經系統併發症，造成腦膜炎、肺水腫及肺出血等重症，嚴重甚至死亡，重症致死率高達三成。藉由接種腸病毒71型疫苗，預防病毒侵襲，其保護率可達98%。施打疫苗可降低重症風險，副作用輕微，可能有注射部位疼痛紅腫、發燒、拉肚子及食慾不佳等，但症狀都較輕微。現行腸病毒疫苗尚未納入公費常規疫苗接種，自費接種腸病毒疫苗每劑約4,000餘元，感謝高端公司願意提供本縣經濟弱勢兒童腸病毒71型疫苗接種，符合條件從出生滿2個月至未滿4歲嬰幼兒免費接種，除了幫助弱勢家庭的經濟負擔，更進一步降低腸病毒感染的風險。

▲自今年7月1日起未滿4歲的嬰幼兒免費接種至疫苗用罄為止。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

朱家祥進一步表示，接種腸病毒疫苗，不代表不會罹患腸病毒，而是降低重症風險，目前除腸病毒71型外，其他型別尚無疫苗可供預防。暑假期間孩童出遊或參加活動機會增加，如出入人口擁擠的公共場所，應協助孩童加強落實肥皂勤洗手，且於返家後或進食前確實洗手，做好個人衛生、注意居家環境清潔及通風，以降低感染風險。

腸病毒疫苗尚未納入公費常規疫苗接種，花蓮縣中低及低收入戶滿2個月至未滿4歲的嬰幼兒可至13鄉鎮巿衛生所預約施打。另外，提供自費腸病毒71型疫苗院所有花蓮慈濟醫院、門諾醫院、張海山診所及福田小兒科診所等4家。

相關資訊可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw），或撥免付費1922或花蓮縣衛生局防疫專線8226975洽詢。
 

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