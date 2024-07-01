快訊／繼續纏鬥！黃嘉千獲保護令「士院再開庭」　夏現身這樣說

記者黃宥寧／台北報導

藝人黃嘉千與夏克立16年異國婚破碎，在台灣、加拿大官司纏訟2年，黃嘉千上月證實拿到法院核發「暫時保護令」，認定夏克立家暴事實，必須遠離期居所300公尺，夏也透過律師堅稱情節並不實在。今（1日）下午士林地院家事法庭再傳喚雙方開庭，稍早夏克立戴著護腰及一隻娃娃現身。

▲黃嘉千獲保護令「士院再開庭」，夏克立現身。（圖／記者黃宥寧攝）

夏克立面對詢問，他坦言心情「還OK」，態度輕鬆反問記者心情如何。針對案情他則回應，「我現在好像什麼東西都不能講，我講話會被放到監獄裡」，接著便轉身進入法院內準備開庭。

▲黃嘉千日前拿到「暫時保護令」雙方為離婚官司再赴士林地院家事法庭開庭。（資料圖／記者黃宥寧攝）

本是關起門來處理的家務事，期間因不少演藝界友人選邊站，導致雙方從家事訴訟再另闢戰場到刑事法庭。上月5日夏克立現身士林地檢署，接受《ETtoday新聞雲》訪問說，「不要讓家人看到這些」決定不告竇智孔、郎祖筠；女演員陳蔓菲批夏克立「加拿大約克夏該處死」等字句，被依公然侮辱罪起訴。

至於，黃嘉千先前控訴，夏克立婚內至少6次家暴，自己一度罹患創傷後壓力症候群，2人婚姻破裂對簿公堂，6月8日黃嘉千發文公開最新進度：「保護令已核發，真的要替嘉千感謝司法的協助，證明這是最好的選擇，而最終獲得司法的保護」；夏克立則透過律師發表5點聲明表示，黃嘉千所主張的情節「並不實在」。