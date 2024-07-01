　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／繼續纏鬥！黃嘉千獲保護令「士院再開庭」　夏現身這樣說

記者黃宥寧／台北報導

藝人黃嘉千與夏克立16年異國婚破碎，在台灣、加拿大官司纏訟2年，黃嘉千上月證實拿到法院核發「暫時保護令」，認定夏克立家暴事實，必須遠離期居所300公尺，夏也透過律師堅稱情節並不實在。今（1日）下午士林地院家事法庭再傳喚雙方開庭，稍早夏克立戴著護腰及一隻娃娃現身。

▲▼黃嘉千獲保護令「士院再開庭」，夏克立現身，戴護腰跟一隻娃娃。（圖／記者黃宥寧攝）

▲黃嘉千獲保護令「士院再開庭」，夏克立現身。（圖／記者黃宥寧攝）

夏克立面對詢問，他坦言心情「還OK」，態度輕鬆反問記者心情如何。針對案情他則回應，「我現在好像什麼東西都不能講，我講話會被放到監獄裡」，接著便轉身進入法院內準備開庭。

▲▼ 黃嘉千夏克立 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲黃嘉千日前拿到「暫時保護令」雙方為離婚官司再赴士林地院家事法庭開庭。（資料圖／記者黃宥寧攝）

本是關起門來處理的家務事，期間因不少演藝界友人選邊站，導致雙方從家事訴訟再另闢戰場到刑事法庭。上月5日夏克立現身士林地檢署，接受《ETtoday新聞雲》訪問說，「不要讓家人看到這些」決定不告竇智孔、郎祖筠；女演員陳蔓菲批夏克立「加拿大約克夏該處死」等字句，被依公然侮辱罪起訴。

至於，黃嘉千先前控訴，夏克立婚內至少6次家暴，自己一度罹患創傷後壓力症候群，2人婚姻破裂對簿公堂，6月8日黃嘉千發文公開最新進度：「保護令已核發，真的要替嘉千感謝司法的協助，證明這是最好的選擇，而最終獲得司法的保護」；夏克立則透過律師發表5點聲明表示，黃嘉千所主張的情節「並不實在」。

ET快訊
女搭捷運「包包突燒成火球」！　全場嚇傻
「我對賴清德非常失望」　游盈隆預言：迎來前所未見政治惡鬥
快訊／七星潭溺水！　男子命危送醫
謝欣穎、林柏宏激情床戲　女上男下動太快喊卡
快訊／繼續纏鬥！黃嘉千獲保護令再開庭　夏克立抱娃娃現身
快訊／台南民宅火警！1女電梯內死亡　3傷送醫
連鎖早餐店醬油撈出小強！　店家急停業
歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網驚：太噁了無法接受

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄女搭捷運「包包突燒成火球」！全場嚇傻　網紅目睹驚曝元凶

快訊／花蓮驚傳溺水！男跌落七星潭海域　岸巡救起命危送醫

快訊／繼續纏鬥！黃嘉千獲保護令「士院再開庭」　夏現身這樣說

快訊／台南民宅火警！1女倒臥頂樓電梯內死亡　3人輕傷送醫

3天連2起車禍！彰化2車碰撞「女駕駛翻車」1傷送醫　波及路邊車輛

國道BMW撞緩撞車！2工人遭波及1胸部骨折　駕駛坦承分心釀禍

快訊／台南民宅火警！警消救出4人　婦倒臥頂樓電梯內無心跳

空姐懷孕被迫留職停薪　申請書留伏筆成功討回45萬薪資

快訊／雲林板模暫置場大火　消防灌救急喊：門窗緊閉戴口罩

公園2男童「小石坑埋竹籤」！一旁小孩赤腳玩　民眾驚呼：很危險

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

熱狗唱到一半麥克風無聲：就是要看歌手失誤出糗

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

儒哥車隊上武嶺遇砂石車逼車　女學生險被輾！警開罰＋扣牌

學生被「大刀教授」問實驗原理　竟調皮回應！網：小心變學弟

浪貓進店被電動門困住　慌張哀號網笑：喵投羅網

高雄女搭捷運「包包突燒成火球」！全場嚇傻　網紅目睹驚曝元凶

快訊／花蓮驚傳溺水！男跌落七星潭海域　岸巡救起命危送醫

快訊／繼續纏鬥！黃嘉千獲保護令「士院再開庭」　夏現身這樣說

快訊／台南民宅火警！1女倒臥頂樓電梯內死亡　3人輕傷送醫

3天連2起車禍！彰化2車碰撞「女駕駛翻車」1傷送醫　波及路邊車輛

國道BMW撞緩撞車！2工人遭波及1胸部骨折　駕駛坦承分心釀禍

快訊／台南民宅火警！警消救出4人　婦倒臥頂樓電梯內無心跳

空姐懷孕被迫留職停薪　申請書留伏筆成功討回45萬薪資

快訊／雲林板模暫置場大火　消防灌救急喊：門窗緊閉戴口罩

公園2男童「小石坑埋竹籤」！一旁小孩赤腳玩　民眾驚呼：很危險

24億打造「台南最貴幼兒園」首招生　周邊房價站上5字頭

金門自由行最強攻略！按「鄉鎮分類」推薦30＋行程　三角堡喝咖啡

東元獲5.5萬套印度電動車大單　明年首季交付

身分證中「1、3」有優惠！住信義區旅宿第2晚+13元　2新房型一次看

人夫不准開冷氣！電費1千↑「就砸壞」　6月金額網嚇：會生病

台中歌劇院3檔必看音樂劇！台語饒舌「鄭成功歌舞秀」籌備4年推出

高雄女搭捷運「包包突燒成火球」！全場嚇傻　網紅目睹驚曝元凶

梁文傑：兩岸實質是兩國　「華獨」和「台獨」對陸都一樣

上游供應鏈回補庫存加上需求增溫　全球伺服器Q3出貨增幅估達5%

台南地政服務再進化　登記案件線上繳費全面通

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

社會熱門新聞

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲妹趴地受檢

上尉海巡學弟吃掉學長嬌妻！帶回住處睡整晚

跟女網友約愛撫！他「戴套滑進去」挨告

快訊／上班快改道！　國1追撞回堵5公里

騎士倒臥機車身亡　2民眾關切仍發生憾事

快訊／國3追撞！　「剩1線道」塞爆

身障男跨坐博愛座竟變大亂鬥！高市社會局發聲

快訊／新北三重透天厝火警！「2人無呼吸心跳」送醫搶救中

傳斗六垂掛男屍「送肉粽」　里長急喊3次：沒有

男騎車「摔鐵軌」與自強號碰撞　驚悚畫面曝

直播天王「潮吉爸」獲輕判　竟復出繼續騙

BMW敞篷哥載短裙妹囧了　違停通化夜市火燒車

快訊／泰女大鬧101小CK！救護車直送療養院

更多熱門

相關新聞

女師台東開民宿　房間被丈夫用來偷吃小三

女師台東開民宿　房間被丈夫用來偷吃小三

台東一名女教師與丈夫經營一間相當豪華的民宿，沒想到原先是開業服務客人，卻成為丈夫與小三偷情的場所，氣得她一狀告上法院、求償100萬元。台東地院審理後，判王姓小三須賠70萬元，全案仍可上訴。

客一脫褲女警就到　按摩師喊冤被打臉

客一脫褲女警就到　按摩師喊冤被打臉

謝和弦離婚官司入高中考題　老婆納悶發聲：不要入戲太深！

謝和弦離婚官司入高中考題　老婆納悶發聲：不要入戲太深！

夏克立贏了！陳蔓菲PO文「約克夏該處死」被訴

夏克立贏了！陳蔓菲PO文「約克夏該處死」被訴

北市清潔隊員3打1遭反殺雙亡！他辯「我是自衛」

北市清潔隊員3打1遭反殺雙亡！他辯「我是自衛」

關鍵字：

士林地院家暴令夏克令黃嘉千離婚

讀者迴響

熱門新聞

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲妹趴地受檢

死傷不斷！　9成聯結車竟如「瘋火輪」

上尉海巡學弟吃掉學長嬌妻！帶回住處睡整晚

搭去淡水「他驚醒在象山」！站務員傻：搭了5小時

只有今天！超商咖啡「買7送7」爽喝

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！

跟女網友約愛撫！他「戴套滑進去」挨告

公司要求員工輪流掃廁所！老鳥卻都搶著做

金曲獎頻出包！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

更多

最夯影音

更多

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面