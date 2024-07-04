　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老司機哭了！高雄按摩館被抄　「按龍筋+500」低胸妹搜出保險套

▲▼高雄泰式按摩會館被抄 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄泰式按摩會館被抄了，女服務生身上起出保險套 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

老司機哭了！高雄警方日前接獲檢舉，指出一家泰式按摩會館疑似從事色情性交易，警方經多日查證，日前持搜索票前往搜索，當場逮獲穿著火辣的女服務生以及范姓女負責人，並查扣現金、保險套等證物，全案移送法辦。

新興分局接獲檢舉，指出自強二路上一家泰式按摩會館開業超過2年，主打「純正按摩健身」，但私下卻從事不法性交易，除了經營臉書粉專外，還會建立社群以連繫顧客。

▲▼高雄泰式按摩會館被抄 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲店家經營社群聯繫顧客，價格打得清楚 。（圖／記者許宥孺翻攝）

經查，店家在網路上還打出價碼，90分鐘1000、龍筋保養加500元，群組留言竟還有折扣，甚至兩人、三人同行還享優惠。雖然主打泰式按摩，但女服務生卻都是越南女子，店家並主打2號「年輕很甜」還升級甜度，極為推薦。

警方經過多日蒐證，3日持搜索票前往按摩會館執行搜索，當場逮獲47歲范姓女負責人、42歲柯姓女服務生，並查扣不法所得新臺幣4000元、帳本，並在柯女身上查獲保險套。

▲▼高雄泰式按摩會館被抄 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方上門搜索，當場搜出相關證物。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，范女以泰式按摩會館作為掩護，媒介女服務員與上門的不特定男客從事性交易，每次全套性交易價碼是2000元，范女可從中獲取400元媒介費用。

全案於警詢後，范姓女負責人依刑法妨害風化罪嫌，移送高雄地檢署偵辦；柯姓女服務生則依違反社會秩序維護法移送裁處。

ET快訊
快訊／「黃仁勳妖股」又漲停！　衝破三位數
很強的高壓在「台灣正上空」！　鄭明典直呼異常
TOYOTA、Mazda造假風波　日本政府調查出爐
老司機哭了！「按龍筋+500」被抄　低胸妹搜出保險套
快訊／台積電破千元！漲21元創天價　指數漲逾260點衝破新高
8、10歲小姊妹溺斃！媽媽自己游上岸　殺人罪移送
孫安佐SWAG首戰孫鵬也來了！　爆和解內幕
快訊／綠營一早甲動！　占領主席台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

保養廠試駕突起火！剛修好保時捷「帕拉梅拉」燒到焦黑

詐團搭多拉A夢順風車！成員取名小夫、大雄　車站置物櫃當金庫

又是投資詐騙！女痛失300萬　借戶頭給詐團的慘了

老司機哭了！高雄按摩館被抄　「按龍筋+500」低胸妹搜出保險套

綠燈沒馬上起步被叭　騎士怒拍車窗反擊！下場衰到自己

口角負氣攜2幼女「碧潭輕生」！狠母自己游上岸　警依殺人罪移送

快訊／上班注意！　國3追撞回堵

新月沙灘3高中生遭浪捲！　身分曝是「橄欖球校隊」

帶2女兒碧潭尋短母獨活　警不排除加工自殺嫌疑

消防員是「恐怖狼人」綑綁性侵3女　DNA破20年懸案

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

17歲泰國正妹撞臉韓女團Lisa　市場賣炸雞爆紅！網：快出道

薔薔送憂鬱症爸2柴犬「遭趕出家門」！ 　被轟「不負責」她解釋：只是想療癒對方

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

雲林紅色「86」逆向自撞插護欄　駕駛臟器外露慘死

別在職場裡入戲太深　他勸：只是來賺錢的

保養廠試駕突起火！剛修好保時捷「帕拉梅拉」燒到焦黑

詐團搭多拉A夢順風車！成員取名小夫、大雄　車站置物櫃當金庫

又是投資詐騙！女痛失300萬　借戶頭給詐團的慘了

老司機哭了！高雄按摩館被抄　「按龍筋+500」低胸妹搜出保險套

綠燈沒馬上起步被叭　騎士怒拍車窗反擊！下場衰到自己

口角負氣攜2幼女「碧潭輕生」！狠母自己游上岸　警依殺人罪移送

快訊／上班注意！　國3追撞回堵

新月沙灘3高中生遭浪捲！　身分曝是「橄欖球校隊」

帶2女兒碧潭尋短母獨活　警不排除加工自殺嫌疑

消防員是「恐怖狼人」綑綁性侵3女　DNA破20年懸案

華郵：拜登民調落後川普　政策卻大受歡迎

停火協議「接近達成」　只等以色列總理點頭

35歲從政10年　吳崢：還在追逐自己的成績單

午後降雨熱區曝　專家：中南部、山區下雨機會多

「黃仁勳AI妖股」再亮漲停！慧友攻破百元寫歷史新高　一路大漲3.1倍

盯梢案調查中　文化部：截至今年6月共10名陸媒記者駐台

巨石崩「離告警系統3公里沒作動」！現場監看立功　列車誤點20分

美女網紅Chiara獨留千萬愛馬仕牆　婚姻觸礁斷捨離

中央大學EMBA校友會熱心助學　捐贈逾200萬安心就學善款

保養廠試駕突起火！剛修好保時捷「帕拉梅拉」燒到焦黑

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

社會熱門新聞

快訊／國一4車連環撞　南下全線封閉

男友喝爛醉睡死！女友在客廳遭摀嘴性侵

與公婆丈夫口角　狠母帶2女輕生

即／雲林紅色「86」逆向撞護欄　駕駛慘死

即／媽自己游上岸「2孩碧潭溺水雙亡」警局發聲

獨／留負評被公審　正妹告咖啡廳吞敗超傻眼

即／母帶2女兒碧潭輕生！自己游上岸

25歲警跑步猝死！小學生：有人跑到死

消防員是「恐怖狼人」綑綁性侵3女　DNA破20年懸案

攜2幼女「碧潭輕生」！狠母遭依殺人罪移送

即／嘉義貪官向綠能業者索賄　義竹公所課長羈押禁見

快訊／上班注意！　國3追撞回堵

高雄按摩館被抄　低胸妹搜出保險套

垃圾車進出焚化爐太頻繁　竟是清潔隊員私運牟利

更多熱門

相關新聞

國際7人制足球錦標賽高雄展開！

國際7人制足球錦標賽高雄展開！

第一屆福爾摩沙國際七人制足球錦標賽今(3)日起一連五天在高雄盛大舉行！包括地主台灣及西班牙、日本、香港及菲律賓共97隊參賽，隊職員逾2300人，加上觀賽親友，總參與人數逾6000人，創造極佳觀光效益，今開幕式上，西班牙小將還特別指導高雄市長陳其邁踢足球。陳市長期待，藉Formosa 7s國際足球錦標賽讓足球與高雄美好連結，和世界交朋友！

聯成林園廠維修釀4傷　最高可罰1000萬

聯成林園廠維修釀4傷　最高可罰1000萬

聯成化科林園廠蒸氣外洩4傷　停工再罰30萬

聯成化科林園廠蒸氣外洩4傷　停工再罰30萬

工地3度查獲登革熱病媒蚊！罰4.2萬再停工

工地3度查獲登革熱病媒蚊！罰4.2萬再停工

福爾摩沙國際7人制足球賽高雄開踢

福爾摩沙國際7人制足球賽高雄開踢

關鍵字：

高雄新興分局色情妨害風化按摩會館性交易

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國一4車連環撞　南下全線封閉

男友喝爛醉睡死！女友在客廳遭摀嘴性侵

最正越南人妻泡湯破200萬觀看　夫曾高EQ回應酸民被讚爆

被降薪還不起房貸！30歲券商女員工絕望身亡

汪建民驚罹肺腺癌四期已擴散到腦部

與公婆丈夫口角　狠母帶2女輕生

飆仔奪命影片曝！　20歲女騎士下班遭4連撞慘死

孫安佐還原米砂墮胎風波「認了是快槍俠」

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

名醫江坤俊太太終於吐16字談現況

名醫外遇疑雲　網爆「小三擺正宮姿態」：院內早傳開

孫安佐SWAG肉搏戰陳沂！

台積電破千元！　「個股期夜盤」寫下歷史一刻

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！

即／雲林紅色「86」逆向撞護欄　駕駛慘死

更多

最夯影音

更多

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面