老司機哭了！高雄按摩館被抄　「按龍筋+500」低胸妹搜出保險套

▲高雄泰式按摩會館被抄了，女服務生身上起出保險套 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

老司機哭了！高雄警方日前接獲檢舉，指出一家泰式按摩會館疑似從事色情性交易，警方經多日查證，日前持搜索票前往搜索，當場逮獲穿著火辣的女服務生以及范姓女負責人，並查扣現金、保險套等證物，全案移送法辦。

新興分局接獲檢舉，指出自強二路上一家泰式按摩會館開業超過2年，主打「純正按摩健身」，但私下卻從事不法性交易，除了經營臉書粉專外，還會建立社群以連繫顧客。

▲店家經營社群聯繫顧客，價格打得清楚 。（圖／記者許宥孺翻攝）

經查，店家在網路上還打出價碼，90分鐘1000、龍筋保養加500元，群組留言竟還有折扣，甚至兩人、三人同行還享優惠。雖然主打泰式按摩，但女服務生卻都是越南女子，店家並主打2號「年輕很甜」還升級甜度，極為推薦。

警方經過多日蒐證，3日持搜索票前往按摩會館執行搜索，當場逮獲47歲范姓女負責人、42歲柯姓女服務生，並查扣不法所得新臺幣4000元、帳本，並在柯女身上查獲保險套。

▲警方上門搜索，當場搜出相關證物。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，范女以泰式按摩會館作為掩護，媒介女服務員與上門的不特定男客從事性交易，每次全套性交易價碼是2000元，范女可從中獲取400元媒介費用。

全案於警詢後，范姓女負責人依刑法妨害風化罪嫌，移送高雄地檢署偵辦；柯姓女服務生則依違反社會秩序維護法移送裁處。