快訊／大熱天「高雄大規模停電」！20248戶沒電用　居民氣炸

▲高雄今日突然停電。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄鳳山今（9）日中午突然無預警停電，台電表示，鳳山區五甲二路及中安路停電是因貴陽變電所保護開關動作，於12:22跳脫停電，已於12:30全部恢復供電。初步了解，影響小港區、鳳山區、前鎮區、大寮區20,248戶(含SKM Park Outlets等高壓用戶10戶。至於停電原因由高屏供電區營運處查明中。

不過，突如其來的停電有居民憤怒表示，「停電，這次又什麼理由」、「我以為只有我家跳電」、「我家這邊整棟停」。