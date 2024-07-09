心臟名醫檢舉美女同事丟工作！振興否認打壓：個人不當行為停聘

▲振興醫院，資料照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者洪巧藍／台北報導

振興醫院遭爆疑似打壓工會，心臟科名醫林昌琦去年起擔任振興醫院企業工會理事長，因為曾姓美女同事業績暴增至3億餘元，1年抽成可逾3,000萬元，質疑不合理展開調查，結果遭醫院記大過，更從7月起停聘。振興醫院今日發出最新聲明，是因林昌琦醫師個人之不當行為，才決定合約聘期屆滿不予續聘。

周刊報導指出，林昌琦發覺曾姓醫師2018年及2019年的業績每年都不到5,000元，獲振興醫院高層重用出任要職後，2020年直接爆增為3億餘元，他質疑這業績是否真由該醫師一人取得而提出檢舉，後續卻因散布不實消息遭醫院記大過；勞動部認為振興醫院處分違法，下令塗銷記大過並於6月間對振興醫院開罰10萬元，院方即發文於7月1日起停聘林昌琦。

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振興醫院今日發出聲明回應，醫院向來遵循法律和健保規範行事，相關的人事作為，也是在通盤考量醫務需求，經審酌個案事實後，秉諸公平原則做成。「本次醫院審查委員會決定不與林昌琦續約的主要理由，是林昌琦個人之不當行為，都與工會無關。事實上，林昌琦醫師的聘約是到今(113)年6月30日屆滿。」

聲明強調，振興醫院一向秉持開放的態度與工會互動，期待持續與工會攜手前進，共創和諧勞資關係，促進院務的良性發展；林昌琦醫師對振興醫院院務所提出的意見，勞動部已有裁決，並已駁回林昌琦醫師針對曾醫師的指控，媒體單方面的說法，與事實有明顯出入。

振興醫院表示，自創設以來，均將妥善照顧病患作為最高指導原則，並業已依循此項指導原則，全力協助已經預約看林醫師門診的病人得到最妥善的照顧。另一方面，也尊重病人的意願和需求，如果病人希望轉診他院，將依據醫療法的相關規定，隨時配合病人的要求協助進行相關病歷的轉移。