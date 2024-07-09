身分確認了！唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

▲唐治平拒絕指認遺體，稱「那不是我媽」，經齒模比對後，確認該遺體是唐母無誤。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導

藝人唐治平母親(73歲)今年6月3日被發現陳屍在社區頂樓，警方初步比對後確認身分，但唐治平堅稱「那不是我媽」，更拒絕指認遺體領回，導致唐母遺體冰存板殯至今已逾1個月。不過檢方取得唐母醫療資料，經過齒模比對，確認該具遺體就是唐治平之母。

唐治平73歲的母親6月3日下午被同社區住戶發現陳屍在頂樓角落，現場無外力介入也無打鬥痕跡，身上有唐治平家中鑰匙及磁扣，但唐治平見過遺體後堅決表示「那不是我母親」，直到表妹到場才完成認屍，遺體才移送到板殯，但後續唐治平仍堅持死者不是媽媽，拒絕領回遺體，就連身旁親友想出手幫忙，都因非血緣關係而無計可施。

根據新北市政府處理無名屍辦法，「應於檢察官相驗完成翌日起14日內，將該無名屍體之性別、年貌、特徵、身材、衣著、形態及遺留物等詳實資料，報請新北市警察局公告認領」。

▲唐治平母親冰存板殯，連拜飯的牌位也沒有。（圖／記者陳以昇攝）

警方6月13日已陳報新北市政府警察局刑事警察大隊辦理公告，副本發予內政部刑事警察局備查，新北刑事警察大隊並於6月14日發布認領公告，認領期間為自公告日起算25日，若在7月8日仍未領回，9日將再請示士林地檢署，由檢察官決定遺體發還日期，再由殯儀館以「有主無名屍」收埋。

而最新消息指出，士林地檢署請台大醫院幫忙，透過醫療資料取得唐媽媽看牙紀錄，進行齒模比對後，確認該具遺體的確是唐媽媽，將通知唐治平比對結果，再度請他領回遺體。