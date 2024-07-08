唐治平「最後期限」認母屍仍未現身　士檢將比對身分後依法收埋

▲藝人唐治平至今仍未領回母親遺體。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

記者黃宥寧、莊智勝／台北報導

藝人唐治平母親(73歲)今年6月3日被發現陳屍在社區頂樓，警方初步比對後確認身分，惟唐治平堅稱「那不是我媽」，拒絕指認遺體，更不願簽署文件領回，導致唐母遺體冰存板殯至今已逾1個月，今(8日)是公告認領的最後一天，若唐治平仍拒領，將由殯儀館以「有主無名屍」收埋處理後事。對此，士檢也做出2點回應，表示積極以科學驗證比對身分，待有結果後儘速依法定程序處理後續事宜。

唐治平73歲陳姓母親6月3日下午被同社區住戶發現陳屍在頂樓角落，現場無外力介入、也無打鬥痕跡，且死者身上有唐治平家中鑰匙及磁扣，但唐治平在見過遺體後堅決表示「那不是我母親」，並拒絕指認，直到表妹到場才完成認屍，遺體這才得以移送到板殯，但後續唐治平仍堅持死者不是媽媽，拒絕領回遺體，就連身旁親友想出手幫忙，都因非血緣關係而無計可施。

對此，新北刑事警察大隊於6月14日發布認領公告，公告後25天將於今(8日)期滿，若唐治平今天之前前仍未領回，9日將再請示士檢，由檢察官決定遺體發還日期，再由殯儀館以「有主無名屍」收埋處理後事。

士檢稍早也做出2點回應，表示本案經檢方依法相驗後為確認死者身分，持續調閱蒐集死者相關醫療紀錄等資料，並積極以科學驗證進行身分比對，後續將俟正式比對結果儘速依法定程序妥為處理後續事宜。此外，檢察官完成前述死者身分調查確認而諭令收埋時，將由警方依相關規定處理遺體收埋事宜。