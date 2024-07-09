明審《核管法》放寬延役　綠備戰預料本會期三讀有難度

▲核三廠外觀。（圖／台電提供）

記者皮心瑀／台北報導

立法院教育及文化委員會10日將排審由多名國名黨立委提案的《核管法》修正案。民進黨立委林宜瑾批評，藍營想為國內老舊核電廠延役，但法案版本干涉專業且昧於現實，拿核安當政治鬥爭工具。至於是否會在本會期三讀，立院人士則指難度較高。

核三廠1號機運轉執照7月27日屆期，後續將停機除役，2號機則是明年5月。根據《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》第16條，林宜瑾說明，若核電廠欲延役，應於執照有效期間屆滿前5至15年，提出執照換照申請，然而，由於核一、核二、核三各機組均已超過換照申請期限，藍營若成功修法，可規避該審查規範。

分析國民黨的修法提案，林宜瑾分析共兩類，第一為鑿開換發執照申請期限的破口，要求主管機關不得因超過時限而拒絕換發申請；翁曉玲的版本則自成一類，直接跳過換照申請，要求核電廠一直營運到安全出現問題為止，並且不只要讓營運中核電廠延役，且還涉及核電「重啟」，欲使已經進入除役程序的核電廠再運轉。

日前經濟部長郭智輝對於《核管法》修法，稱經濟部是執行單位，「立院通過什麼，我們就執行什麼」。立院人士則指出，明日排審，本會期三讀感覺有困難，且作為召委柯志恩應該不會想要背書。

對於藍委的提案，林宜瑾則批評，這是意圖以立法文字，凌駕施行了近20年，無論執政黨是藍是綠都遵循辦理，維護我國能源安全至今的專業審查機制。藍委們的作為無非是在沒收主管機關權能，視經專業評估訂定的《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》如無物。