　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

射殺林士傑槍手開權利車逃亡　第2輛車高雄尋獲「遭鹽酸滅證」

▲▼ 林士傑遭槍擊身亡，槍手正面照曝光 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲台南市議員林依婷的父親林士傑遭槍手開槍。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑，8日在自家門口遭人近距離開槍身亡，警方在台南市南區新建路找到槍手焚毀的車輛，並在車上找到兩把疑似兇槍，隨後又在高雄找到槍手棄置的第2輛車，且還被潑鹽酸滅證。由於整起案件是嚴密的計畫性犯罪，專案小組不排除槍手可能已偷渡出境。

回顧案件經過，林士傑8日清晨5時40分許剛走出住處，就遭埋伏在家門口的槍手近距離開槍，槍手見其倒地後仍持續朝林身上擊發，短短8秒後即轉身快跑逃離現場。林士傑當場倒臥血泊當中，緊急送往永康奇美醫院搶救30分鐘，仍因傷重宣告不治。

▲▼台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑清晨於住家門口遭開槍，送醫不治。（圖／翻攝林士傑臉書）

▲台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑。（圖／翻攝林士傑臉書）。

槍手在作案之後立即離開現場，並將作案車輛開至台南市南區新建路53巷路一處停車場，接著放火燒毀，意圖製造斷點，槍手隨後更換全身衣物以後，再開第2輛車南下高雄，當天下午把車輛棄置後，改用鹽酸往車內潑灑滅證，且槍手駕駛的2輛車，全都是掛假車牌的權利車，讓警方追查困難。

專案小組在台南現場一共發現11顆彈殼，台南地檢署檢察官會同法醫相驗，發現林士傑頸部、胸腔、肩膀、手臂均有槍傷，初步研判頸部及胸腔中彈為致命傷，後續會進一步安排電腦斷層掃描及解剖鑑定，以釐清真正的死亡原因。

▲台南市南區新建路53巷一處路外停車場，8日上午5時54分許發生火燒車事件，消防局119據報出動消防人車迅速馳抵將火勢撲滅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市南區新建路53巷一處路外停車場，8日上午5時54分許發生火燒車事件，調查發現是槍手放火滅證。（圖／記者林東良翻攝）

檢警找到兇手棄置的第一輛車時，在車內起獲2把疑似涉案槍枝，目前已送驗鑑識確認中，專案小組8日下午在高雄找到槍手駕駛的第2輛車時，車內疑似被潑灑鹽酸滅證，一旁也找到鹽酸空瓶，判斷這起槍擊命案是事先嚴密計畫的犯罪，可能有共犯，不排除槍手和共犯已偷渡出境。

ET快訊
快訊／身分確認了！　比對齒模「就是唐治平媽媽」
快訊／高中免試入學放榜　「錄取率99.38%」創新高
雙槍殺手棄2車毀證　台南警長認縝密：幾乎沒破綻
周潤發「大腿內側冒2顆大肉球」！　網嚇壞：手臂上盡是包
快訊／團購夯品「日本玄米油」污染物超標！　恐有致癌+基因毒性
快訊／八方雲集明漲價！　每顆貴0.4至0.5元
波音737「機體異常」急轉降桃機！　178人班機延誤13小時
Jennie室內抽菸！　「吞雲吐霧」畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林士傑遺體電腦斷層「部分子彈仍卡體內」　下午解剖+彈道比對

身分確認了！唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

鄭文燦交保68小時再戰羈押庭　一次找來「3大咖知名律師」拚場

胖橘卡大樓外牆2天！熱血男爬窗救貓也受困　警消出動雲梯車救援

吳桐潭告別式黑白兩道齊聚...上億豪車送行　最高檢：強力執法

女留學生轉機遺失資料袋！內有護照機票　桃園捷警還原路線尋回

槍殺林士傑連棄2車又毀證！廖宗山認槍手縝密：犯案幾乎沒破綻

盜刻印章臨摹大師書法賺藝術財　加「款」字...2人躲過詐欺罪

男駕照遭吊銷照樣上國道　睡著撞護欄棄車落跑...害後車追撞2傷

駕駛車底抓到蛇拍照喊「我要放生」　4理由打臉被判半年

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

槍手正面曝！快步直奔林士傑家　雙槍開轟擊斃他

林士傑遺體電腦斷層「部分子彈仍卡體內」　下午解剖+彈道比對

身分確認了！唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

鄭文燦交保68小時再戰羈押庭　一次找來「3大咖知名律師」拚場

胖橘卡大樓外牆2天！熱血男爬窗救貓也受困　警消出動雲梯車救援

吳桐潭告別式黑白兩道齊聚...上億豪車送行　最高檢：強力執法

女留學生轉機遺失資料袋！內有護照機票　桃園捷警還原路線尋回

槍殺林士傑連棄2車又毀證！廖宗山認槍手縝密：犯案幾乎沒破綻

盜刻印章臨摹大師書法賺藝術財　加「款」字...2人躲過詐欺罪

男駕照遭吊銷照樣上國道　睡著撞護欄棄車落跑...害後車追撞2傷

駕駛車底抓到蛇拍照喊「我要放生」　4理由打臉被判半年

陸軍少校晨間運動昏倒離世　參謀長：積極協助家屬赴澎湖了解案情

心臟名醫檢舉美女同事丟工作！遭疑打壓工會　振興：個人不當行為

高雄夢時代、統一時代百貨「單一特賣」　Timberland用711元帶回家

林士傑遺體電腦斷層「部分子彈仍卡體內」　下午解剖+彈道比對

台灣食農產業迎AI潮　好食好事助力加速育成

身分確認了！唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

【廣編】星展銀行積極培育人才、打造友善職場　連七年獲亞洲最佳企業雇主獎

鄭文燦交保68小時再戰羈押庭　一次找來「3大咖知名律師」拚場

中國IPO撤單潮下　8000多名證券業從業人員離職

漢光40演習有「5大驗證重點」　去中心化指管、夜戰、交戰規則

爸媽接放學讓「小孩暴衝過馬路」駕駛狂罵7聲X！

社會熱門新聞

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

獨／陸軍司令部少校「晨操突昏倒」失去呼吸心跳！　搶救無效亡

天道盟發起人吳桐潭今告別式　700警力大陣仗戒備

鄭文燦被「監聽外洩」急還500萬　57歲生日險被押

林依婷曝「期待年底讓爸抱孫」　心碎喊：來不及了

射殺林士傑槍手逃亡　尋獲第2輛車「遭鹽酸滅證」

射殺林士傑4mins後燒車滅證　不排除已偷渡出境

即／林士傑遭槍殺！今上午將「照電腦斷層」查死因

交保68小時後笑不出來了！鄭文燦再開聲押庭

吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行

更多熱門

相關新聞

射殺林士傑4mins後燒車滅證　不排除已偷渡出境

射殺林士傑4mins後燒車滅證　不排除已偷渡出境

台南市南區新建路53巷一處路外停車場，8日上午5時54分許發生火燒車事件，消防局據報出動消防人車迅速將火勢撲滅，起火原因由消防局進一步調查時，偵辦林士傑槍擊命案專案小組在追緝作案車輛逃逸軌跡時，意外發現該火燒車就是作案車輛，並起獲疑似作案槍枝，目前送鑑識外，初步研判槍手疑縱火滅證。

快訊／北市升級豪雨特報　「大雷雨狂炸」國家警報響

快訊／北市升級豪雨特報　「大雷雨狂炸」國家警報響

大小便失禁爆殺機！高雄「折屍藏衣櫃」酷刑索命

大小便失禁爆殺機！高雄「折屍藏衣櫃」酷刑索命

林士傑家門口遭槍殺！最高檢籲槍手：盡速投案

林士傑家門口遭槍殺！最高檢籲槍手：盡速投案

太陽會分會長槍擊案　槍手判15年定讞

太陽會分會長槍擊案　槍手判15年定讞

關鍵字：

台南市議員槍手命案追緝

讀者迴響

熱門新聞

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

江坤俊爆「讓人妻護理師懷孕」！醫院多次激戰被撞見

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

生小孩後才知的5件事！張捷曝最花錢不是奶粉尿布

撞前車一查對方無照　他喊：換對方賠

周思齊合照黃國昌「防打假球、簽賭」遭情勒出征

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

獨／陸軍司令部少校「晨操突昏倒」失去呼吸心跳！　搶救無效亡

800億帝國創辦人過世14年　家族爭產互告200起

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面