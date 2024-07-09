射殺林士傑槍手開權利車逃亡　第2輛車高雄尋獲「遭鹽酸滅證」

▲台南市議員林依婷的父親林士傑遭槍手開槍。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑，8日在自家門口遭人近距離開槍身亡，警方在台南市南區新建路找到槍手焚毀的車輛，並在車上找到兩把疑似兇槍，隨後又在高雄找到槍手棄置的第2輛車，且還被潑鹽酸滅證。由於整起案件是嚴密的計畫性犯罪，專案小組不排除槍手可能已偷渡出境。

回顧案件經過，林士傑8日清晨5時40分許剛走出住處，就遭埋伏在家門口的槍手近距離開槍，槍手見其倒地後仍持續朝林身上擊發，短短8秒後即轉身快跑逃離現場。林士傑當場倒臥血泊當中，緊急送往永康奇美醫院搶救30分鐘，仍因傷重宣告不治。

▲台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑。（圖／翻攝林士傑臉書）。

槍手在作案之後立即離開現場，並將作案車輛開至台南市南區新建路53巷路一處停車場，接著放火燒毀，意圖製造斷點，槍手隨後更換全身衣物以後，再開第2輛車南下高雄，當天下午把車輛棄置後，改用鹽酸往車內潑灑滅證，且槍手駕駛的2輛車，全都是掛假車牌的權利車，讓警方追查困難。

專案小組在台南現場一共發現11顆彈殼，台南地檢署檢察官會同法醫相驗，發現林士傑頸部、胸腔、肩膀、手臂均有槍傷，初步研判頸部及胸腔中彈為致命傷，後續會進一步安排電腦斷層掃描及解剖鑑定，以釐清真正的死亡原因。

▲台南市南區新建路53巷一處路外停車場，8日上午5時54分許發生火燒車事件，調查發現是槍手放火滅證。（圖／記者林東良翻攝）

檢警找到兇手棄置的第一輛車時，在車內起獲2把疑似涉案槍枝，目前已送驗鑑識確認中，專案小組8日下午在高雄找到槍手駕駛的第2輛車時，車內疑似被潑灑鹽酸滅證，一旁也找到鹽酸空瓶，判斷這起槍擊命案是事先嚴密計畫的犯罪，可能有共犯，不排除槍手和共犯已偷渡出境。