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連開11槍射殺林士傑！槍手4mins後燒車滅證　不排除已偷渡出境

▲台南市南區新建路53巷一處路外停車場，8日上午5時54分許發生火燒車事件，消防局119據報出動消防人車迅速馳抵將火勢撲滅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市南區新建路53巷一處路外停車場，8日上午5時54分許發生火燒車事件，消防局119據報出動消防人車迅速馳抵將火勢撲滅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南區新建路53巷一處路外停車場，8日上午5時54分許發生火燒車事件，消防局據報出動消防人車迅速將火勢撲滅，起火原因由消防局進一步調查時，偵辦林士傑槍擊命案專案小組在追緝作案車輛逃逸軌跡時，意外發現該火燒車就是作案車輛，並起獲疑似作案槍枝，目前送鑑識外，初步研判槍手疑縱火滅證。

▲台南市南區新建路53巷一處路外停車場，8日上午5時54分許發生火燒車事件，消防局119據報出動消防人車迅速馳抵將火勢撲滅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局於8日清晨5時54分許據報，台南市南區新建路53巷路一處路外停車場發生火燒車，消防局迅速出動消防人車到場撲滅火勢，但起火車輛已燒燬，由於起火原因不明，消防局將進一步調查中。

▲台南市南區新建路53巷一處路外停車場，8日上午5時54分許發生火燒車事件，消防局119據報出動消防人車迅速馳抵將火勢撲滅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

未料偵辦林士傑槍殺命案的檢警專案小組，循線調閱監視器追查槍手涉案車輛逃逸行蹤時，找到該處停車場，卻意外發現該被燒燬的車子即是涉案車輛，馬上封鎖現場進行蒐證，警方並在車內起獲疑似涉案槍枝，目前送驗鑑識確認中。

▲台南市南區新建路53巷一處路外停車場，8日上午5時54分許發生火燒車事件，消防局119據報出動消防人車迅速馳抵將火勢撲滅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

檢警專案小組研判，槍手等人逞兇作案後，馬上將子輛開到該處停車場內縱火後車逃逸，顯示這起槍擊命案是事先嚴密的計畫性犯罪，涉案槍手及共犯有可能也有偷渡出境的管道，就像學甲88槍槍擊案，槍手及唆使人洪正軍一樣，案發後馬上偷渡出境，最後在大陸落網才解送回台受審。

▲台南市南區新建路53巷一處路外停車場，8日上午5時54分許發生火燒車事件，消防局119據報出動消防人車迅速馳抵將火勢撲滅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，台南市漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑，8日清晨5時40分許走出住處時，突在門口遭一名埋伏守候槍手，近距離朝林男開槍，林男胸口中槍當場倒臥血泊，經救護車送永康奇美醫院急救30分鐘後，仍宣告傷重不治身亡。槍手明顯掌握死者作息時間及習慣，才能事先埋伏槍擊得手，死者事先毫無防範，即中槍倒地。

▲台南市南區新建路53巷一處路外停車場，8日上午5時54分許發生火燒車事件，消防局119據報出動消防人車迅速馳抵將火勢撲滅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南地檢署指出，專案小組蒐證後在案發現場發現11顆彈殼，且經台南地檢署檢察官會同法醫相驗林姓死者後，發現死者頸部、胸腔、肩膀、手臂均有槍傷，初步研判死者頸部及胸腔中彈為致命傷，為進一步確認死者確切遭槍擊情況及死亡原因，檢察官將儘速安排遺體進行電腦斷層掃描及解剖鑑定。

▲台南市南區新建路53巷一處路外停車場，8日上午5時54分許發生火燒車事件，消防局119據報出動消防人車迅速馳抵將火勢撲滅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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