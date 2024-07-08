大小便失禁爆殺機！高雄「折屍藏衣櫃」酷刑索命　檢複驗查死因

▲涉嫌美術館豪宅命案的陳姓主嫌（右二）被警方移送後，遭羈押禁見。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄美術館豪宅6日驚傳藏屍命案，38歲許姓男子遭22歲陳姓男子打死，倒折放進袋子塞進衣櫥，但檢方昨對許姓死者進行相驗，雖然在死者身上發現大大小小的刀割傷及瘀青，但卻沒發現致命傷。由於警方在犯嫌房內查扣到毒品及吸食器，犯嫌也曾提及死者因「大小便問題」讓他不爽，檢方預計11日再對死者進行複驗，追查確切死因。

這起案件發生在高雄美術館一間豪宅，陳男涉嫌將許男活活打死後，找來姊姊及友人幫忙，先將他帶往浴室洗澡滅證，再對折裝在跑單幫經常用到的大型防水收納袋當中，並塞進衣櫃中，同時許男手腳像是有被割傷凌虐的痕跡，死狀相當淒慘詭異。

3人原本打算進一步棄屍，但被突然返家的陳母察覺不對勁，追問之下才坦承「家裡有人死掉」，陳母嚇得報警，才讓整起事件曝光。

據了解，陳嫌與許男為朋友關係，2人疑似都是詐欺集團車手，6月下旬陳男收留許男住進位於美術館的住家，但許男疑私吞30萬元，再加上因大小便問題，導致陳嫌非常不爽，警方懷疑可能因此動了殺機。

▲許姓死者4日被拍到最後一次開車進出大樓。（圖／記者賴文萱翻攝）

30多歲的許姓死者進行相驗之後，檢方發現他的手腳背部有多處割傷，右手指斷裂，割傷的深度大約1到2公分左右，幾乎是一點、一點的慢慢割，另外更令人驚訝的是，死者的頭部還有刀傷，關節也有刀傷、瘀青，而右小指斷裂之外，還有多處有熱熔膠燙的痕跡，下巴也有一刀。

不過，這些都不是致命傷，更讓人不寒而慄，不排除主嫌陳男將凌虐死者當成一種遊戲「慢慢玩死他」。由於警方在陳男房內查扣到2g毒品及吸食器，懷疑許姓死者大小便失禁疑與吸毒有關，除已對陳嫌進行驗尿之外，檢方也預計11日對死者進行複驗，追查確切死因。

至於陳嫌動手的原因到底為何，由於陳嫌被逮後，筆錄方面非常不配合，說詞反反覆覆，相關動機及細節仍有待檢察官進一步調查釐清。