鄭文燦500萬交保被撤銷　律師：凶多吉少

▲鄭文燦6日交保後面露微笑，不發一語，在大批媒體包圍下離開。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

前桃園市長、海基會前董事長鄭文燦疑涉貪，桃園地院6日裁定500萬元交保，但高等法院8日裁定撤銷並發回更裁，桃園地院預計今天上午10時重開羈押庭。對此，律師陳君瑋認為，鄭凶多吉少，如果再開庭，被羈押機率恐怕不低。

據了解，桃園市政府2017年間推出的「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，規劃區外的9.5公頃農地地主群，為了能使農地納入規畫區以獲得利益，打算以行賄官員的方式，強行闖關。因此在台塑集團退休的楊姓地主，2017年9月間透過廖姓男子，行賄千萬元給予鄭文燦。

▼鄭文燦6日交保後面露微笑，不發一語，在大批媒體包圍下離開。（圖／記者呂佳賢攝）

雖然鄭文燦之後退回這筆金錢，但檢調單位認為，鄭收下金錢時就已經成立貪污對價關係，因此在今年6月間發動相關偵查作為，將廖姓男子收押禁見，另也將楊姓地主交保。

時機成熟後，檢調單位5日一早就帶回鄭文燦訊問，訊後以涉犯貪污重罪、犯罪嫌疑重大，又有勾串共犯、證人，以及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。但桃園地院審理後，6日裁定500萬元交保，讓檢方立即提出抗告。

高等法院8日傍晚撤銷原裁定，發回更裁。高院認為，桃園地院的裁定並未說明鄭文燦是否有羈押的原因，也未說明羈押的必要性，因為桃園地院並未說明認定依據，高院無從判斷裁定的適法性、妥當性。

此外，高院也指出，根據檢方提出的事證，本案確實仍有必要傳喚桃園市府相關局處公務人員，以查明本案事實，所以若讓鄭文燦交保，可能有勾串之虞。

高院進一步闡明，因共犯間具有利害關係，彼此存有相互勾串供詞、互為維護之高度可能性；由於鄭文燦在本案地位、角色及參與程度，無法排除他影響先前與他具有上下隸屬關係之共犯，或證人陳述可能性。

對此，陳君瑋在臉書表示，鄭文燦凶多吉少，如果再開庭，被羈押機率恐怕不低。