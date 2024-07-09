7-11最新7款台南味美食！薑汁醬油膏番茄太神　肉燥米糕變飯糰

▲歡慶台灣7-11第7000店「首府門市」本周盛大開幕，同時響應「台南建城400年」紀念活動，7-11將在7月10日起以「在地小吃」、「必買伴手禮」兩大主題推出超豐富鮮食、甜點、伴手禮等新品。（圖／7-11提供，以下皆同）
記者周姈姈／綜合報導
歡慶台灣7-11第7000店「首府門市」本周盛大開幕，同時響應「台南建城400年」紀念活動，7-11將在7月10日起開賣台南小吃、甜點、伴手禮等超豐富新品，且還有一系列歡慶優惠活動，除了有使用指定支付工具享單筆滿額立折、滿額贈禮等，消費滿額要再送刮刮卡，有機會把7000店紀念黃金帶回家。
7-11將在7月10日起推出「在地小吃」、「必買伴手禮」兩大全新主題，「在地小吃」主題與台南晶英酒店合作，從府城經典早餐、正餐菜單中取材，由五星級主廚親自指導開發7款台南味的經典美食，其中以台南小吃代表之一的「肉燥」做為靈感，開發出超商版「府城肉燥米糕飯糰」（售價59元）、「府城肉燥米糕」（售價65元），古早秘方富含膠質感的肉燥搭配酥香旗魚鬆，帶來經典府城風味。
另一款「府城透抽炒意麵」（售價99元），使用道地鍋燒意麵與新鮮透抽大火爆炒，起鍋前比照現做熱炒「高溫嗆鍋」，微焦香氣整體層次十足，一吃就愛上。
▲圖左為「府城肉燥米糕」、圖右為「府城肉燥米糕飯糰」，以古早秘方富含膠質感的肉燥搭配酥香旗魚鬆，每一口都能嚐到道地台南美味。
▲「府城透抽炒意麵」為7-11首個鍋燒意麵商品，透抽搭配晶英主廚指導醬汁爆炒，酸甜濃郁帶有焦香醋味。
更特別的是，7-11還首度開賣到南部必吃的「薑汁醬油膏番茄」（售價59元），嚴選皮薄肉細的鮮切在地牛番茄，由晶英主廚特調「薑汁醬油膏」鹹甜回甘帶點微辣薑味，冰涼可口彷彿置身冰果室；還有在地芒果製成的3款甜點「芒果卡士達布雪」（售價35元）、「愛文芒果閃電泡芙」（售價55元）、「愛文芒果慕斯杯」（售價79元），酸甜清爽適合夏日享用。
▲「薑汁醬油膏番茄」以特調薑汁醬油膏搭配在地牛番茄，皮薄肉細緻，沾醬吃超對味。
▲這次還有3款以芒果製成的全新甜點，分別為「芒果卡士達布雪」、「愛文芒果閃電泡芙」以及「愛文芒果慕斯杯」。
至於「必買伴手禮」主題，7-11全台門市推出主題商品專區，嚴選台南著名文創伴手禮、手搖飲等人氣名店合作多款超商獨家商品，例如引進老台南人共同的回憶、台南第一間百貨──林百貨「林百貨HAYASHI經典手作餅乾禮盒」，典雅復古包裝和精緻的餅乾帶來老派浪漫；「廣富號藥師紅茶餅乾提袋禮盒」以台南知名布包工藝廣富號帆布包結合藥師紅茶獨家設計品牌LOGO飲料提袋，成為最潮配件。
另外，7-11更將經典台南小吃做成泡麵、啤酒等各式話題商品，讓全台各地的民眾均能品嚐到台南最接地氣的美味，提供質感送禮的精緻體驗。
▲7-11全台門市也推出主題商品專區，嚴選台南著名文創伴手禮、手搖飲等人氣名店合作多款超商獨家商品，另外也將同步開賣縮小版「經典制服造型購物袋icash2.0」，共有6款，7-11全台門市限量販售，售完為止。
為歡慶第7000家7-11「首府門市」全新里程碑，7-11蒐整歷代經典制服，製成超萌縮小版「經典制服造型購物袋icash2.0」，共六代制服陪民眾回味過去穿梭至今，每款450元，共6款全台門市限量開賣。
全台7-11門市也將在7月10日至7月16日陸續推出歡慶系列活動，除全店指定商品優惠、使用指定支付工具享單筆滿額立折、滿額贈禮等，於7月12日起至7月16日消費滿250元再送刮刮卡1張（可累贈，限量送完為止），張張有獎，還有機會抽中7000店紀念黃金（11兩），詳細資訊可參考下方表格。
▲7-11近期優惠活動。（圖／ETtoday製表）※點圖可放大
全家則是響應「2024台灣國際熱氣球嘉年華」自即日起至8月19日在台東鹿野高台夢幻登場，特別攜手台東縣政府，於台東逾40間店舖（可參考下方表格）限定推出「台東紅烏龍茶葉蛋」，選用蛋白濃稠、蛋黃結實的初生卵，並以果香醇厚圓滑的台東鹿野鄉紅烏龍茶入料熬煮而成，香氣獨特、顆顆Q彈入味，每顆售價20元，8月20日前購買享第2顆6折，等於2顆只要32元。
▲全家攜手台東縣政府合作推出「台東紅烏龍茶葉蛋」，即日起於台東逾40間全家店舖開賣。
全家店舖冷藏區也同步販售8入袋裝紅烏龍茶葉蛋，可供消費者自行調理享用，每包特價128元，等同原價160元打8折。
|店名
|地址
|大武南興店
|台東縣大武鄉圓山路１－６號
|台東大同店
|台東縣台東市復國里大同路１６３號１樓
|台東大竹店
|台東縣大武鄉大竹６號
|台東大豐店
|台東縣台東市漢陽北路２００號部分範圍
|台東中興店
|台東縣台東市光明里中興路二段４４２號一樓
|台東太麻里店
|台東縣太麻里鄉泰和村太麻里街３１６號
|台東文化店
|台東縣台東市中山里中山路３４５號１、２樓
|台東四維店
|台東縣台東市傳廣路３９９號１樓
|台東志航店
|台東縣台東市志航路三段３號
|台東車站店
|台東市岩灣路１０１巷５９８號
|台東和平店
|台東縣卑南鄉太平村和平路１０２號一樓
|台東知本店
|台東縣台東市建興里青海路四段４７２號１樓
|台東金生億店
|台東縣台東市太原路一段７７６號１Ｆ
|台東金塊店
|台東縣台東市中華路一段２７６號一樓
|台東南王店
|台東縣台東市南王里更生北路６０３號
|台東南京店
|台東縣台東市民族里正氣路３８４號一樓
|台東香蘭店
|台東縣太麻里鄉新香蘭２之５號及其停車場
|台東鹿野店
|台東縣鹿野鄉鹿野村中華路一段９８號一樓
|台東博愛店
|台東縣台東市博愛路４８６號
|台東新生店
|台東縣台東市開封街６４６號１樓
|台東新達人店
|台東縣達仁鄉安朔村復興路１４２號
|台東維新店
|台東縣台東市更生路５７５號
|台東賓朗店
|台東縣卑南鄉賓朗路２９２號
|台東興昌店
|台東縣臺東市文昌路２號壹樓
|台東龍泉店
|台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路５５號一樓之１
|台東豐里店
|台東縣台東市中華路三段２５７號１樓
|台東豐榮店
|台東縣台東市豐榮路１８７號
|台東豐樂店
|台東縣台東市豐樂里正氣北路５２６號一樓
|台東鎮東店
|台東縣卑南鄉泰安村泰安路３６１號（陸軍太平營區）
|台東關山店
|台東縣關山鎮里瓏里民權路１之６號一樓
|台東寶桑店
|台東縣台東市中興路一段２１１號
|台東鐵花店
|台東縣台東市中華路一段５７５號
|成功中華店
|台東縣成功鎮中華路１２３號１樓
|成功花海店
|台東縣成功鎮美山路１３９－２號
|池上車站店
|台東縣池上鄉忠孝路２６９號
|卑南初鹿店
|台東縣卑南鄉初鹿村忠孝路８５號
|東河農會店
|台東縣東河鄉都蘭村都蘭路２０９－１號
|長濱金剛店
|台東縣長濱鄉長濱村長濱１４２－６號及其停車場
|海端天龍店
|台東縣海端鄉霧鹿村１鄰９號
|鹿野瑞豐店
|台東縣鹿野鄉瑞景路四段９８號
|獅子金流店
|屏東縣獅子鄉草埔村１０鄰草埔６巷３６號
|綠島朝日店
|台東縣綠島鄉南寮村９９號
|關山民族店
|台東縣關山鎮里壟里民族路５３－１號
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