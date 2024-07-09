7-11最新7款台南味美食！薑汁醬油膏番茄太神　肉燥米糕變飯糰

▲歡慶台灣7-11第7000店「首府門市」本周盛大開幕，同時響應「台南建城400年」紀念活動，7-11將在7月10日起以「在地小吃」、「必買伴手禮」兩大主題推出超豐富鮮食、甜點、伴手禮等新品。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

歡慶台灣7-11第7000店「首府門市」本周盛大開幕，同時響應「台南建城400年」紀念活動，7-11將在7月10日起開賣台南小吃、甜點、伴手禮等超豐富新品，且還有一系列歡慶優惠活動，除了有使用指定支付工具享單筆滿額立折、滿額贈禮等，消費滿額要再送刮刮卡，有機會把7000店紀念黃金帶回家。

7-11將在7月10日起推出「在地小吃」、「必買伴手禮」兩大全新主題，「在地小吃」主題與台南晶英酒店合作，從府城經典早餐、正餐菜單中取材，由五星級主廚親自指導開發7款台南味的經典美食，其中以台南小吃代表之一的「肉燥」做為靈感，開發出超商版「府城肉燥米糕飯糰」（售價59元）、「府城肉燥米糕」（售價65元），古早秘方富含膠質感的肉燥搭配酥香旗魚鬆，帶來經典府城風味。

另一款「府城透抽炒意麵」（售價99元），使用道地鍋燒意麵與新鮮透抽大火爆炒，起鍋前比照現做熱炒「高溫嗆鍋」，微焦香氣整體層次十足，一吃就愛上。

▲圖左為「府城肉燥米糕」、圖右為「府城肉燥米糕飯糰」，以古早秘方富含膠質感的肉燥搭配酥香旗魚鬆，每一口都能嚐到道地台南美味。



▲「府城透抽炒意麵」為7-11首個鍋燒意麵商品，透抽搭配晶英主廚指導醬汁爆炒，酸甜濃郁帶有焦香醋味。

更特別的是，7-11還首度開賣到南部必吃的「薑汁醬油膏番茄」（售價59元），嚴選皮薄肉細的鮮切在地牛番茄，由晶英主廚特調「薑汁醬油膏」鹹甜回甘帶點微辣薑味，冰涼可口彷彿置身冰果室；還有在地芒果製成的3款甜點「芒果卡士達布雪」（售價35元）、「愛文芒果閃電泡芙」（售價55元）、「愛文芒果慕斯杯」（售價79元），酸甜清爽適合夏日享用。

▲「薑汁醬油膏番茄」以特調薑汁醬油膏搭配在地牛番茄，皮薄肉細緻，沾醬吃超對味。



▲這次還有3款以芒果製成的全新甜點，分別為「芒果卡士達布雪」、「愛文芒果閃電泡芙」以及「愛文芒果慕斯杯」。



至於「必買伴手禮」主題，7-11全台門市推出主題商品專區，嚴選台南著名文創伴手禮、手搖飲等人氣名店合作多款超商獨家商品，例如引進老台南人共同的回憶、台南第一間百貨──林百貨「林百貨HAYASHI經典手作餅乾禮盒」，典雅復古包裝和精緻的餅乾帶來老派浪漫；「廣富號藥師紅茶餅乾提袋禮盒」以台南知名布包工藝廣富號帆布包結合藥師紅茶獨家設計品牌LOGO飲料提袋，成為最潮配件。

另外，7-11更將經典台南小吃做成泡麵、啤酒等各式話題商品，讓全台各地的民眾均能品嚐到台南最接地氣的美味，提供質感送禮的精緻體驗。

▲7-11全台門市也推出主題商品專區，嚴選台南著名文創伴手禮、手搖飲等人氣名店合作多款超商獨家商品，另外也將同步開賣縮小版「經典制服造型購物袋icash2.0」，共有6款，7-11全台門市限量販售，售完為止。



為歡慶第7000家7-11「首府門市」全新里程碑，7-11蒐整歷代經典制服，製成超萌縮小版「經典制服造型購物袋icash2.0」，共六代制服陪民眾回味過去穿梭至今，每款450元，共6款全台門市限量開賣。

全台7-11門市也將在7月10日至7月16日陸續推出歡慶系列活動，除全店指定商品優惠、使用指定支付工具享單筆滿額立折、滿額贈禮等，於7月12日起至7月16日消費滿250元再送刮刮卡1張（可累贈，限量送完為止），張張有獎，還有機會抽中7000店紀念黃金（11兩），詳細資訊可參考下方表格。

▲7-11近期優惠活動。（圖／ETtoday製表）※點圖可放大



全家則是響應「2024台灣國際熱氣球嘉年華」自即日起至8月19日在台東鹿野高台夢幻登場，特別攜手台東縣政府，於台東逾40間店舖（可參考下方表格）限定推出「台東紅烏龍茶葉蛋」，選用蛋白濃稠、蛋黃結實的初生卵，並以果香醇厚圓滑的台東鹿野鄉紅烏龍茶入料熬煮而成，香氣獨特、顆顆Q彈入味，每顆售價20元，8月20日前購買享第2顆6折，等於2顆只要32元。

▲全家攜手台東縣政府合作推出「台東紅烏龍茶葉蛋」，即日起於台東逾40間全家店舖開賣。

全家店舖冷藏區也同步販售8入袋裝紅烏龍茶葉蛋，可供消費者自行調理享用，每包特價128元，等同原價160元打8折。



