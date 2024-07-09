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7-11最新7款台南味美食！薑汁醬油膏番茄太神　肉燥米糕變飯糰

▲▼7-11將在7月10日起開賣台南小吃、甜點、伴手禮等超豐富新品。（圖／7-11提供）

▲歡慶台灣7-11第7000店「首府門市」本周盛大開幕，同時響應「台南建城400年」紀念活動，7-11將在7月10日起以「在地小吃」、「必買伴手禮」兩大主題推出超豐富鮮食、甜點、伴手禮等新品。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

歡慶台灣7-11第7000店「首府門市」本周盛大開幕，同時響應「台南建城400年」紀念活動，7-11將在7月10日起開賣台南小吃、甜點、伴手禮等超豐富新品，且還有一系列歡慶優惠活動，除了有使用指定支付工具享單筆滿額立折、滿額贈禮等，消費滿額要再送刮刮卡，有機會把7000店紀念黃金帶回家。

7-11將在7月10日起推出「在地小吃」、「必買伴手禮」兩大全新主題，「在地小吃」主題與台南晶英酒店合作，從府城經典早餐、正餐菜單中取材，由五星級主廚親自指導開發7款台南味的經典美食，其中以台南小吃代表之一的「肉燥」做為靈感，開發出超商版「府城肉燥米糕飯糰」（售價59元）、「府城肉燥米糕」（售價65元），古早秘方富含膠質感的肉燥搭配酥香旗魚鬆，帶來經典府城風味。

另一款「府城透抽炒意麵」（售價99元），使用道地鍋燒意麵與新鮮透抽大火爆炒，起鍋前比照現做熱炒「高溫嗆鍋」，微焦香氣整體層次十足，一吃就愛上。

▲▼7-11將在7月10日起開賣台南小吃、甜點、伴手禮等超豐富新品。（圖／7-11提供）

▲圖左為「府城肉燥米糕」、圖右為「府城肉燥米糕飯糰」，以古早秘方富含膠質感的肉燥搭配酥香旗魚鬆，每一口都能嚐到道地台南美味。

▲▼7-11將在7月10日起開賣台南小吃、甜點、伴手禮等超豐富新品。（圖／7-11提供）

▲「府城透抽炒意麵」為7-11首個鍋燒意麵商品，透抽搭配晶英主廚指導醬汁爆炒，酸甜濃郁帶有焦香醋味。

更特別的是，7-11還首度開賣到南部必吃的「薑汁醬油膏番茄」（售價59元），嚴選皮薄肉細的鮮切在地牛番茄，由晶英主廚特調「薑汁醬油膏」鹹甜回甘帶點微辣薑味，冰涼可口彷彿置身冰果室；還有在地芒果製成的3款甜點「芒果卡士達布雪」（售價35元）、「愛文芒果閃電泡芙」（售價55元）、「愛文芒果慕斯杯」（售價79元），酸甜清爽適合夏日享用。

▲▼7-11將在7月10日起開賣台南小吃、甜點、伴手禮等超豐富新品。（圖／7-11提供）

▲「薑汁醬油膏番茄」以特調薑汁醬油膏搭配在地牛番茄，皮薄肉細緻，沾醬吃超對味。

▲▼7-11將在7月10日起開賣台南小吃、甜點、伴手禮等超豐富新品。（圖／7-11提供）

▲這次還有3款以芒果製成的全新甜點，分別為「芒果卡士達布雪」、「愛文芒果閃電泡芙」以及「愛文芒果慕斯杯」。

至於「必買伴手禮」主題，7-11全台門市推出主題商品專區，嚴選台南著名文創伴手禮、手搖飲等人氣名店合作多款超商獨家商品，例如引進老台南人共同的回憶、台南第一間百貨──林百貨「林百貨HAYASHI經典手作餅乾禮盒」，典雅復古包裝和精緻的餅乾帶來老派浪漫；「廣富號藥師紅茶餅乾提袋禮盒」以台南知名布包工藝廣富號帆布包結合藥師紅茶獨家設計品牌LOGO飲料提袋，成為最潮配件。

另外，7-11更將經典台南小吃做成泡麵、啤酒等各式話題商品，讓全台各地的民眾均能品嚐到台南最接地氣的美味，提供質感送禮的精緻體驗。

▲▼7-11將在7月10日起開賣台南小吃、甜點、伴手禮等超豐富新品。（圖／7-11提供）

▲7-11全台門市也推出主題商品專區，嚴選台南著名文創伴手禮、手搖飲等人氣名店合作多款超商獨家商品，另外也將同步開賣縮小版「經典制服造型購物袋icash2.0」，共有6款，7-11全台門市限量販售，售完為止。

為歡慶第7000家7-11「首府門市」全新里程碑，7-11蒐整歷代經典制服，製成超萌縮小版「經典制服造型購物袋icash2.0」，共六代制服陪民眾回味過去穿梭至今，每款450元，共6款全台門市限量開賣。

全台7-11門市也將在7月10日至7月16日陸續推出歡慶系列活動，除全店指定商品優惠、使用指定支付工具享單筆滿額立折、滿額贈禮等，於7月12日起至7月16日消費滿250元再送刮刮卡1張（可累贈，限量送完為止），張張有獎，還有機會抽中7000店紀念黃金（11兩），詳細資訊可參考下方表格。

▲▼超商優惠表。（圖／ETtoday製表）

▲7-11近期優惠活動。（圖／ETtoday製表）※點圖可放大

全家則是響應「2024台灣國際熱氣球嘉年華」自即日起至8月19日在台東鹿野高台夢幻登場，特別攜手台東縣政府，於台東逾40間店舖（可參考下方表格）限定推出「台東紅烏龍茶葉蛋」，選用蛋白濃稠、蛋黃結實的初生卵，並以果香醇厚圓滑的台東鹿野鄉紅烏龍茶入料熬煮而成，香氣獨特、顆顆Q彈入味，每顆售價20元，8月20日前購買享第2顆6折，等於2顆只要32元。

▲▼全家特別攜手台東縣政府合作，自7月6日起於台東逾40間店舖限定推出「台東紅烏龍茶葉蛋」。（圖／全家提供）

▲全家攜手台東縣政府合作推出「台東紅烏龍茶葉蛋」，即日起於台東逾40間全家店舖開賣。

全家店舖冷藏區也同步販售8入袋裝紅烏龍茶葉蛋，可供消費者自行調理享用，每包特價128元，等同原價160元打8折。

店名 地址
大武南興店 台東縣大武鄉圓山路１－６號
台東大同店 台東縣台東市復國里大同路１６３號１樓
台東大竹店 台東縣大武鄉大竹６號
台東大豐店 台東縣台東市漢陽北路２００號部分範圍
台東中興店 台東縣台東市光明里中興路二段４４２號一樓
台東太麻里店 台東縣太麻里鄉泰和村太麻里街３１６號
台東文化店 台東縣台東市中山里中山路３４５號１、２樓
台東四維店 台東縣台東市傳廣路３９９號１樓
台東志航店 台東縣台東市志航路三段３號
台東車站店 台東市岩灣路１０１巷５９８號
台東和平店 台東縣卑南鄉太平村和平路１０２號一樓
台東知本店 台東縣台東市建興里青海路四段４７２號１樓
台東金生億店 台東縣台東市太原路一段７７６號１Ｆ
台東金塊店 台東縣台東市中華路一段２７６號一樓
台東南王店 台東縣台東市南王里更生北路６０３號
台東南京店 台東縣台東市民族里正氣路３８４號一樓
台東香蘭店 台東縣太麻里鄉新香蘭２之５號及其停車場
台東鹿野店 台東縣鹿野鄉鹿野村中華路一段９８號一樓
台東博愛店 台東縣台東市博愛路４８６號
台東新生店 台東縣台東市開封街６４６號１樓
台東新達人店 台東縣達仁鄉安朔村復興路１４２號
台東維新店 台東縣台東市更生路５７５號
台東賓朗店 台東縣卑南鄉賓朗路２９２號
台東興昌店 台東縣臺東市文昌路２號壹樓
台東龍泉店 台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路５５號一樓之１
台東豐里店 台東縣台東市中華路三段２５７號１樓
台東豐榮店 台東縣台東市豐榮路１８７號
台東豐樂店 台東縣台東市豐樂里正氣北路５２６號一樓
台東鎮東店 台東縣卑南鄉泰安村泰安路３６１號（陸軍太平營區）
台東關山店 台東縣關山鎮里瓏里民權路１之６號一樓
台東寶桑店 台東縣台東市中興路一段２１１號
台東鐵花店 台東縣台東市中華路一段５７５號
成功中華店 台東縣成功鎮中華路１２３號１樓
成功花海店 台東縣成功鎮美山路１３９－２號
池上車站店 台東縣池上鄉忠孝路２６９號
卑南初鹿店 台東縣卑南鄉初鹿村忠孝路８５號
東河農會店 台東縣東河鄉都蘭村都蘭路２０９－１號
長濱金剛店 台東縣長濱鄉長濱村長濱１４２－６號及其停車場
海端天龍店 台東縣海端鄉霧鹿村１鄰９號
鹿野瑞豐店 台東縣鹿野鄉瑞景路四段９８號
獅子金流店 屏東縣獅子鄉草埔村１０鄰草埔６巷３６號
綠島朝日店 台東縣綠島鄉南寮村９９號
關山民族店 台東縣關山鎮里壟里民族路５３－１號

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