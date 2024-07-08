五峰將軍湯「泡腳變泡澡」！大媽大爺全身下水　網噁炸：真勇者

▲五峰將軍湯「泡腳池」1奇景！「大媽大爺超享受」網大驚喊噁：真的勇者。（圖／翻攝自爆料公社二社）

記者趙蔡州／綜合報導

清泉溫泉區是新竹縣五峰鄉知名的景點之一，當地有一座足浴池由於鄰近少帥張學良曾經的幽禁地，也因此被命名為「將軍湯」。有網友近日目擊，有一群遊客將「足浴池」當成「泡湯池」，整個人全身浸泡在池水中，完全不理會旁邊大大的禁止泡湯告示，誇張的畫面一出立刻引發網友熱議。

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▲五峰將軍湯公告禁止泡澡。（圖／翻攝自爆料公社二社）

原PO在臉書社團「爆料公社二社」表示，新竹縣五峰少帥張學良故居的足浴池明明規定「只能泡腳」，不料7日下午5點多卻有一群遊客大剌剌的「全副武裝下池洗澡」，完全無視一旁鄉公所設置的公告，讓他直呼好扯「可否請有關單位管一管，這是什麼情況啊！」

網友曝光的照片可以看見，五峰鄉公所除了足浴池設置注意事項外，還告示禁止寵物、禁止洗衣、禁止泡澡等禁止事項，然而卻有一群遊客當眾下池洗澡，有阿伯脫到只剩下一件泳褲，接著整個人爽爽泡在池中，最扯的是有大媽連人帶衣完全沉入水池，只剩下一顆頭在水面上。

▲網友目擊大媽大爺泡澡在五峰足浴池泡澡。（圖／翻攝自爆料公社二社）

照片一出立刻引發網友熱議，認為這些人在足浴池泡澡的行為超扯，有人說，「敢整個泡進去，這些人真的勇者」、「用人家洗腳水洗澡，他也用了很大的勇氣」、「第一次看到有人這麼愛用洗腳水泡澡的」、「只要他不尷尬，尷尬的就是別人」、「勇者唉，別人泡腳他們泡全身」。