台積電帶出超強消費力！熊本老牌百貨精品狂賣　還設高級葡萄酒專區

▲熊本鶴屋百貨。（圖／翻攝鶴屋百貨官網）

文 / 中央社

台積電的日本九州熊本廠預計於今年底量產。受到設廠效應影響，鄰近地區的百貨公司紛紛增加高價葡萄酒、名牌包包及其他奢侈品的庫存，爭相吸引高收入的半導體業高階主管前往消費。 台積電首座日本廠位於熊本縣菊池郡菊陽町。日經亞洲（Nikkei Asia）報導，在鄰近的熊本市，許多商家都希望把握這座新廠帶來的消費需求，當地老牌百貨公司鶴屋也是其中之一。

鶴屋設置了一個專門區域，展示拉圖酒莊（Chateau Latour）、拉菲．羅斯柴爾德酒莊（Chateau Lafite Rothschild）等昂貴葡萄酒，每瓶要價高達20萬日圓（約新台幣4萬元）。 根據百貨公司員工，明顯不是日本人的東亞顧客自今年初起湧入店內購物，他們通常一次就購買數十瓶葡萄酒。據信他們並非一般觀光客，而是台積電及相關產業鏈企業的高階主管。

目前約750名台積電員工及其家屬已從台灣搬到熊本，而包括日本當地或海外相關產業鏈公司員工在內，據估還有數以千計人員即將進駐當地。 熊本縣商工會議所聯合會會長、鶴屋董事長久我彰登大讚，台積電晶圓廠計畫堪稱「明治維新以來的黎明」。

▲鶴屋百貨的化妝品區。（圖／翻攝鶴屋百貨官網）

鶴屋於2023年成立一個由4名行銷人員組成的「工作小組」，為因應台積電在日本加速發展預做準備。這4人拜訪了逾60間在熊本落腳的半導體相關企業，其中一人表示，為滿足遷移至本地的員工需求，「家電、寢具及其他用品的訂單持續增加」。 化妝品、手錶、包包及其他商品也因日圓貶值而被搶購一空。免稅商品約占4月總銷售額的2%，比去年同期增加1倍多。

一名工作小組成員透露：「大約40%外國顧客都是台灣人。高價商品賣得特別好。預計免稅商品的銷售也將持續成長。」 九州最大城市福岡的百貨業者博多大丸近日也任命專門行銷代表，負責熊本的晶片相關企業。 博多大丸的1名高階主管指出，隨著台灣的銀行及其他企業進駐福岡開設分行分部，除銷售商品之外，他們也會協助解決「各種疑難雜症」來吸引顧客，包括引薦職業醫學醫師（industrial doctor）、協助安排緊急用品等。

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