男友抱抱忍不住！女大生驚問「指交是性行為嗎」　全場超激動　

▲男友會用手指挑逗，原PO好奇是否算性行為。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「只有用手指插入算發生性行為嗎？」一名妹子透露，目前與男友進展到指交的部分，最近想打子宮頸疫苗的她，好奇這算不算性行為，「看衛教說，沒發生過性行為的人打最有效。」文章引發全場看傻，「這個問題...真的是大學生嗎」、「法律上口交、肛交、性交、指交算性侵入性為」。

一名女大生在Dcard表示，男友抱抱時會亂摸她，甚至手指有伸進黑森林裡，而她會幫男友口交幾下，但彼此性器官還沒進一步連結，因此想問「這樣子算是有發生性行為嗎？」

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之所以這樣問，是因為原PO想去打子宮頸疫苗，「看衛教說，沒發生過性行為的人打最有效，不知道我這樣算不算？」

原PO還說，其實手指親密接觸，她感到很舒服，「每次只要看到男友，就想要來一下，如果連這樣都不行，感覺男友會忍不住。」

文章曝光後，網友反應超激烈，「牽到手其實就會懷孕了」、「這個問題...真的是大學生嗎」、「法律上口交、肛交、性交、指交算性侵入性為，唯一手指放入嘴巴不算性侵入性為」、「建議你就誠實的告訴醫生有過侵入性的行為，給專業人員做判斷」、「不管有沒有性行為。建議都去把你的HPV疫苗打完，就算有了性行為仍然是有保護力的」、「黏膜接觸黏膜就有機會交換HPV病毒」。

有網友指稱，「有看過說明，HPV口交也會傳染，所以你舔基本上是已經性行為過了，反而指交還比口交安全」。

過去有網友發問「到底按摩棒或手指侵入算不算性行為？」衛福部《台灣e院》有婦產科醫師回應，廣義的性行為包括使用手指或其他用品進入陰道。