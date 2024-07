快訊／俄40枚飛彈狂轟烏克蘭　至少20死！最大兒童醫院被炸爛

▲ 烏克蘭最大兒童醫院被轟爛。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭8日上午發生大規模空襲,總統澤倫斯基稱俄軍向5座城市發射逾40枚飛彈,據內政部統計,至少造成20人死亡及50人受傷。其中首都基輔就有7死25傷,中部克利福洛市(Kryvyi Rih)有10死31傷,東部頓內茨克州則有3人死於火箭彈攻擊。

綜合《法新社》、《天空新聞》等外媒,基輔罕見在白天遭到空襲,市中心竄出黑煙。烏軍稱俄方發射多枚彈道飛彈及巡弋飛彈,其中包括「匕首」高超音速飛彈,為基輔近幾月來最大規模轟炸。

市長克里契科(Vitali Klitschko)指出,這是2022年2月俄羅斯入侵以來,對基輔最重大攻擊之一,並稱防空系統擊落的飛彈碎片掉落在2個中心地區,緊急服務部門已經出動。

