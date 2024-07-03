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大陸 大陸焦點 特派現場

痛批台獨帶來生命災難　宋濤：把台灣年輕人推向戰場、綁上戰車

▲▼ 北京兩岸青年論壇2024、、宋濤痛罵台獨 。（圖／記者任以芳攝）

▲2024年兩岸青年峰會今在北京舉行，大陸國台辦宋濤痛罵台獨，呼籲在場台青「反台獨」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

「2024年兩岸青年峰會」今（3）日在北京中關村舉行，來自兩岸青年以及各界人士參與。針對台海局勢，大陸國台辦宋濤致詞時，直接向在場台灣青年喊話「反台獨」，並提出三點建議。第一點重申兩岸同屬一中，痛批台獨分裂勢力把台灣民眾和青年推向戰場、綁上戰車，讓台灣帶來生命災難。

該峰會於上午9點半舉行，大陸方面出席嘉賓國台辦主任宋濤、北京市委書記尹力、北京市台辦主任霍光峰，台灣方面出席嘉賓國民黨副主席連勝文，國民黨青工總會總會長廖怡琇、國民黨文傳會副主委等。峰會舉行前，尹力會見連勝文一行。

到了致詞環節，宋濤首先指出，兩岸青年要把握歷史大勢，成為反對台獨分裂的先鋒力量，並且提到總書記習近平強調，中華民族具有突出的可能性，始終有著國土之風，國家不亂，民族特色、文明不可斷的共同信念。一個堅強統一的國家，始終是包括台灣同胞在內的全體中華兒女的命運，祖國必須統一，也必然統一的歷史和內在的過程，也是中華兒女不懈追求的榮譽。

宋濤強調，兩岸同屬於一個中國的事實，不能否認兩岸同胞的共同家園不能破壞安全，還有台獨分裂勢力，把廣大台灣同胞，甚至是台灣青年推向戰場、綁上台獨戰車，必將給台灣同胞帶來生命的災難，也與台海和平，以及台灣青年前途背道而馳。

宋濤表示，近期有關部門聯合發佈了關於依法懲治採取防控分子分裂國家三步分裂國家辦法的意見，針對的是極少數台獨頑固份子，為的是更好的維護包括台灣青年在內，以及廣大台胞的利益。兩岸同胞都是中國人，兩岸青年要瞭解中華民族歷史，秉承中華優秀文化的基因，做堂堂正正中國人的志氣與勇氣，堅決反對台獨分裂和外來干涉勢力，堅定守護中華民族的共同戰略。

宋濤接著說，兩岸青年要抓住歷史機遇，大陸方面始終秉持兩岸一家親的理念，持續深化兩岸的融合發展，率先同台灣同胞分享中國式現代化的發展的機遇，為台灣同胞特別是台灣青年來大陸發展提供更多的便利，持續推動兩岸青年交流交往、交心交流。

最後，宋濤指出，兩岸關係發展的根基在人民，越來越多的台灣青年來到祖國大陸交流，學習實習、就業創業，實現人生問題，與大陸青年共同書寫兩岸發展的青春篇章。兩岸青年要勇擔歷史重任，成為推進民族偉大復興的先鋒力量。經過百年的奮鬥，兩岸比歷史上任何時期都更接近，更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標目標。

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