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比薩控周末好康來了！必勝客「13吋大比薩半價吃」只有2天

▲▼必勝客四小福比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客周末限定大比薩下殺半價。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

比薩控的周末好康開吃！人氣速食品牌「必勝客」周末限定優惠來了，限時2天「外帶13吋大比薩下殺半價」，一共有6口味選擇，像是人氣雙層美式臘腸、四小福都有，趕緊開訂去；加碼APP還有3個大比薩只要888元，通通不能放過。

必勝客這周末祭出「外帶單點13吋大比薩半價吃」優惠，口味有夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮及四小福，6口味特價皆只要283元，而火辣墨西哥肉肉、海底總動員則僅需要再加27元，310元就能吃到，詳細優惠內容以官網為主。

本周末更加碼於PK雙饗卡APP推「3個大比薩下殺888元」優惠，提醒第1個大比薩限定555元至790元口味，第2個及第3個則限600元以下，即555元至565元口味，換算下來，爽吃3個大比薩最多可現省1032元，買到就賺到。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞全球版APP最新優惠券爽吃到明天。

另，麥當勞全球版APP本周也有最新優惠券，包括早餐限定「單點無敵豬肉滿福堡加蛋送薯餅」、「單點中杯無糖紅茶／無糖綠茶買1送1」、「買超值全餐送蛋捲冰淇淋」，以及「買超值全餐送勁辣香雞翅（1份2塊）」，使用期限至7月7日，提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

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