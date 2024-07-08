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社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄「折屍藏衣櫃」主嫌羈押禁見　八大姊和友人獲釋原因曝

▲陳姓男子咬出姊姊以及他的朋友為藏屍共犯 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌美術館豪宅命案的陳姓主嫌（右二）被警方移送後，遭羈押禁見。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄美術館特區豪宅6日驚爆衣櫃藏屍命案，一位婦人報案稱家裡有人死亡，警方到場打開櫃子，驚見袋子內有一倒折男屍，22歲陳男涉嫌殺人被帶回，警方查出行兇的陳男與死者許男（38歲）有債務糾紛，警方還查出陳男的姊姊（26歲）及呂姓男友人（31歲）也涉嫌幫忙藏屍，檢方昨（7）日複訊後，向法院聲請將3人羈押禁見，但法官審理後，裁定將陳姓主嫌羈押禁見，陳姊和呂男則當庭釋放。

法院表示，主嫌陳男涉犯殺人及毀損屍體未遂罪嫌，已坦承犯行，犯罪嫌疑重大，又因他在犯後為規避刑責，通知姊姊前來處理屍體以湮滅罪證，有事實足認被告陳男有逃亡及滅證之虞，有羈押之原因及必要，故予以羈押並禁止接見通信。

對於陳姊及呂男兩人，法官認為兩人否認犯行。但依照證據，無法僅因陳女與被害人有所接觸，即認為其涉犯殺人罪嫌重大；另因陳女確實有清洗屍體之行為，且呂男也因陳女之通知而到場，足認該2人涉犯毀損屍體未遂罪嫌重大，但因檢察官提出之事證尚無法認定該二人有逃亡、串證、滅證之虞，故駁回檢察官之聲請，當庭釋放被告陳姓女子及呂姓男子。

▲高雄美術館豪宅傳出命案，警方鑑識人員到場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄美術館豪宅傳出命案，警方鑑識人員到場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

全案發生在6日下午，陳姓婦人發現自己的兒子怪怪的，回家後兒子竟表示要丟衣櫥，陳母追問，陳男才說「家裡有人死掉」，她一開衣櫥發現一個飄屍臭味袋子，要兒子去自首，陳男不希望媽媽報警，不然他會想不開，陳母自行到派出所報案。

警方到場打開袋子，發現一具穿著牛仔褲的倒折男屍，頭跟背都有傷痕，明顯死亡，陳男被警方帶回偵訊，據了解，死者許男跟陳男疑似參與詐騙集團，死者剛搬進陳男家2周，疑似陳男懷疑他吞了30萬贓款，而先前又因為大小便的問題，兩人就已經不愉快，所以又再次發生衝突，疑似失手殺了許男。

警方也查出，陳男從事八大行業的姊姊有涉嫌洗屍體藏屍，讓警方循線再抓到呂姓共犯，偵查後一併將3 人移送。

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