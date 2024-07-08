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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇連甩耳光林楚茵下巴濺血　民進黨譴責暴力行為

▲▼林楚茵驗傷 包紮 後回到委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林楚茵今天上午遭國民黨立委王鴻薇打傷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院內政委員會今（8日）繼續審查《公職人員選舉罷免法》修正草案，藍綠委再度爆發激烈肢體衝突，綠委林楚茵遭到藍委王鴻薇痛毆，挨了好幾個巴掌，下巴當場「破相」出血。對此，民進黨發言人吳崢表示，譴責一切暴力；立委沒有暴力免責權，而國民黨立委長時間一再的重複出手，這就是蓄意的暴力行為。

民進黨表示，針對今天上午立法院內政委員會發生衝突事件，民進黨黨團多位委員受傷，民進黨表達遺憾不捨與慰問之意。對於王鴻薇惡意攻擊林楚茵，導致她流血致傷；國民黨立委徐巧芯攻擊民進黨立委賴惠員；國民黨立委陳玉珍對民進黨立委吳沛憶、王美惠、黃捷、郭昱晴施以暴力行為，民進黨要表達最嚴厲譴責之意。

吳崢表示，從當下拍攝的影片顯示，王鴻薇以及國民黨立委的諸多暴力行徑不僅逾越立法委員的職責，更已經危及立院同仁之間的人身安全，民進黨譴責一切暴力，呼籲在野黨停止不理性的議事攻防動作，切勿傷害立院同仁，更勿讓社會大眾與國際社會看笑話。

吳崢表示，立委沒有暴力免責權，而國民黨立委長時間一再的重複出手，這就是蓄意的暴力行為。民進黨支持林楚茵針對此暴力行為提出相關法律告訴，也建議民進黨團針對相關脫序行為，移送立法院紀律委員會裁處。

▲▼內政委員會 朝野搶佔主席台 王鴻薇 林楚茵。（圖／記者屠惠剛攝）

▲藍綠立委今天上午再度爆發激烈肢體衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林楚茵下巴被打到見血。（圖／林楚茵提供）

▲林楚茵下巴被打到見血。（圖／林楚茵提供）

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