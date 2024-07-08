苗栗男等紅燈越線遭盤查　趁隙「丟一小包東西」慘了

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市一名有吸食毒品前科的黃姓男子，開車停等紅燈時違規超越停止線，恰好被後方騎機車巡邏的警員發現，盤查時黃男心虛一直喊「我血糖低」，乘隙將一小包安非他命丟棄草叢，警員發現發動逮捕，經支援警力抵達才控制場面，偵訊後依違反毒品危害防制條例移送檢方偵辦。

▲毒蟲停等紅燈違規超越停止線被警方盤查，丟棄毒品到草叢仍被查獲。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局8日表示，鶴岡派出所副所長彭光義日前上午7時許獨自騎機車執行巡邏勤務時，途經苗栗市新東街一帶時，發現1部白色休旅車，在路口停等紅燈時違規超越停止線，黃趨前攔檢盤查。

員警盤查黃姓駕駛（58歲）時，黃男神情異常緊張，一直往車內置物箱翻找物品，員警當下直覺有異一再詢問「你藏什麼東西？」黃男辯稱：「沒有啦，拿行照而已。」在警方堅持下，黃男下車接受盤查，並一直要靠近副駕駛座，不斷謊稱血糖低，企圖讓警方分心，更引發彭姓警員警覺。

就在雙方對話過程中，黃男自車內拿起一小把東西往車外草叢丟棄，但整個過程都被彭光義盡收眼底，高度懷疑涉嫌丟棄違禁品，企圖壓制黃男、並呼叫支援警力到場控制黃男後，隨即在路邊雜草堆中找到丟棄的安非他命（0.52公克），黃嫌自知無法脫身坦承為持有，立即將黃男以現行犯逮捕，全案偵詢後依違反毒品危害防制條例移送苗栗地方檢察署偵辦。