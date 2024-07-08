《選罷法》修法停擺中　吳思瑤：高金素梅、議事人員在哪？

▲民進黨立委佔內政委員會主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院內政委員會8日再審《選罷法》修法，民進黨團一早就成功佔領主席台，與國民黨團數度爆發肢體衝突，至今會議仍未開始。民進黨團幹事長吳思瑤說，作為會議召委的高金素梅還有議事人員都未出現，並強調藍白若不想站在民意對立面，應當主動撤掉藍委許宇甄的提案。

藍綠為《選罷法》開打，國民黨團一早前往會議室發現已被民進黨團堵住，兩方大打出手。民進黨立委林楚茵被國民黨立委王鴻微連轟好幾個巴掌，甚至見血；民進黨立委賴惠員與國民黨立委徐巧芯互控勒脖子；國民黨立委陳玉珍一人更戰5名民進黨女立委，從早到現在零星衝突不斷。

由於民進黨團已佔領紅樓202會議室，國民黨團稍早已轉換陣地，至隔壁會議室，雙方僵持不下，會議遲未開始。吳思瑤說，非常遺憾，到現在無法在202會議室開會，議事人員不在，也沒有看到高金素梅出來主持會議。

吳思瑤指出，今天處理選罷法，程序上，雖然許宇甄的提案沒有排入，但是這不代表未來不會審議，應該要撤案。

吳思瑤表示，綠營在等高金素梅是否能夠回到內政主持會議，也好奇議事人員去哪裡了，社會都在觀看，大家也都在等，將持續守在會議室，民進黨團會窮盡一切，阻止惡法。