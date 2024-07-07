國防部PO文談七七事變　歷史警示：沒國土安全意識將成敵人獵物

▲國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

今天（7日）適逢「七七事變」 87周年，國民黨立委翁曉玲批評賴清德政府數典忘祖，是民族罪人，執政單位相關臉書，對今天這個重要日子無發一言。不過，國防部傍晚透過IG帳號指出，歷史意義在示警，盧溝橋事變開啟慘烈的8年抗戰，明白提醒沒有強盛的國防與國土安全意識，將成敵人眼中唾手可得的獵物。

翁曉玲指出，1937年7月7日，爆發盧溝橋事變，開始長達八年的對日抗戰，先輩們用鮮血保衛中華民國，終贏得勝利，這是值得紀念、驕傲又悲傷的這一天。小時所讀的課本，和看見外公及其他長輩身上的作戰傷疤，讓她深感，國家是要每一個人去保衛的，國家是建構在尊敬前輩的流血流淚之上的。

翁曉玲指出，搜尋賴清德、蔡英文、卓榮泰、顧立雄、國防部發言人室、嚴德發、退輔會等臉書，對此日子無發一言，更別說是官方新聞稿了。現在的政府作了太多去歷史化、去中國化的政策措施，極盡貶低國家民族大義之能事，這樣的執政者又怎能讓人民有深厚的國家認同，了解保衛國家的重要性？

不過，國防部傍晚透過IG帳號發文指出，歷史的意義在示警，87年前盧溝橋事變，開啟慘烈的8年抗戰，明白提醒沒有強盛的國防與國土安全意識，將成為敵人眼中，唾手可得的獵物。國防部強調，「以強大國防力量，嚇阻蠢蠢欲動的敵人，才是和平的基石」。