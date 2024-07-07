防綠佔主席台擋修選罷法！藍黨團明甲動備戰　嗆當家鬧事要負責

▲國民黨團書記長洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨上週四欲將「公職人員選舉罷免法修正草案」完成初審，不料被民進黨立委佔領主席台無法開會，明日將再於內政委員會闖關，國民黨已發甲動，揚言要送出委員會。國民黨團書記長洪孟楷表示，盼本於議事規則、就事論事的開會，國民黨團絕不容許民進黨團還要惡意暴力杯葛，甚至傷害到議事人員的人身安全，當家鬧事要負起完全的政治責任。

為讓選罷法順利送出委員會，明日的內政委員會議程已拿掉國民黨立委許宇甄主張「罷免同意票數高於被罷免人當選票數」的提案。國民黨團也發出8日的甲級動員通知，要求全數立委參與會議進行，防堵民進黨再度佔領主席台，明天勢必要把選罷法送出委員會。

洪孟楷指出，上週民進黨團當家鬧事，軟禁及搶奪議事人員手上的資料，這些都是過去不曾看見的事，過去立委間再怎麼樣的攻防，絕不會波及議事、工作人員，但民進黨團上週已經觸法的相關舉動，還要當家鬧事多久？

洪孟楷續指，明日會本於議事規則，就事論事的要求開會，如果民進黨團還要惡意暴力杯葛，甚至傷害到議事人員的人身安全，國民黨團絕不容許，希望能理性的溝通討論。

洪孟楷表示，之前立法院職權行使法修法時，民進黨團稱沒有討論、沒有民主，但現在不討論的是民進黨團，想要討論、逐條審查來好好就事論事的是國民黨、民眾黨，再次呼籲明天一定要理性看待，尤其高金素梅身體狀況才剛出院，要尊重立委的身體狀況，好好就議事規則來進行攻防。

洪孟楷強調，若有人想率先用暴力衝突來破壞議事規則，當家鬧事要負起完全的政治責任，這是國民黨團過去到現在一貫的初衷，也要讓國人清楚明白看到，到底是誰在率先當家鬧事。