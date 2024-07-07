鄉長任內採購浮濫！南投原民局長史強遭判撤職確定





▲南投原民局長、前信義鄉長史強。（圖／記者賴文萱攝）

文／中央社

南投縣原民局長史強被控在信義鄉長任內採購驗收、核銷犯偽造文書，且小額採購預算編列及執行浮濫，懲戒法院一審判決史強撤職並停止任用3年。懲戒法院二審日前駁回上訴確定。

南投縣政府原住民族行政局長史強擔任信義鄉長期間，被控於民國104年及105年間辦理數件小額採購工程，委請廠商先行施作，事後以製作不實時間的採購文書方式辦理驗收、核銷程序，涉犯偽造文書罪責及行政違失，且史強擔任鄉長任內小額採購預算編列及執行浮濫，事證明確且情節重大，遭監察院彈劾，移送懲戒。

懲戒法院一審指出，史強擔任信義鄉長8年，無視於審計部的提示，任令各相關承辦人規避政府採購法的適用，將不得分批辦理採購工程拆成數件小額採購，又以虛偽的採購文件補辦採購程序，未善盡首長督導之責，判決史強撤職，並停止任用3年。

史強認為，原判決不適用法規、適用不當、違反責懲相當及比例原則，有理由不備或理由矛盾等違背法令情事，因此提起上訴。

懲戒法院二審認定，原判決對於史強主張如何不足採的論據取捨等均已詳為論斷，史強就原審證據取捨、認定事實的職權行使事項，任加爭執，指摘原判決有違背法令情事，上訴無理由，判決駁回確定。