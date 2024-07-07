25年前台灣有這麼熱？他曝差異關鍵：太陽下能聽校長廢話1小時

▲全台持續飆高溫。（圖／CTWANT提供）

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台灣已連日高溫38度，部分地區體感更是達到42度。就有網友發問，現在動不動就破35度，體感溫度超過40度也很常見，讓他很好奇25年前的台灣有這麼熱嗎？貼文引起網友熱議，不少人表示，全球暖化嚴重，一年比一年熱，甚至有網友分享，過去校長致詞多在操場舉行，學生在太陽下站1小時都沒事，但現在幾乎都移到室內了，「這就是差異」。

這名網友在PTT以「認真問，25年前的台灣有這麼熱嗎？」為題發文，他表示，印象中一年最熱的時候通常都落在7月中下旬，但7月才剛開始，台灣就熱到爆，「動不動就35度以上，南部甚至接近40度，體感溫度幾乎全台都破40度」。

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原PO更表示，難怪台灣人冷氣狂開，用電量暴增，「真的是天氣太熱了吧」？對此，原PO不禁詢問廣大鄉民，「25年前，也就是1999年，當年那個還在蓋核四的年代...當時台灣有這麼熱嗎」？

貼文曝光後，鄉民議論紛紛，直言「以前國小時教室只有電扇」、「25年前，夏天吹電風扇就非常涼了，一年開冷氣次數5隻手指頭數的出來」、「7年級生！當時32度就算高溫了」、「那時候晚上睡覺只要開電風扇就可以了」、「以前家裡沒冷氣只有電風扇，那時好像也沒熱到哪去」、「我可以很肯定地說，以前能在台下曬太陽聽校長廢話一小時，現在都在禮堂或蓋風雨遮了，這就是差異」、「記得201X年特別冷，冷到會下雪」。

也有人點出為何一年比一年熱的關鍵，「全球暖化真的在加速中」、「空調普及、電通機櫃和機房也大增 熱島效應」、「歷史溫度看起來是高溫持續時間變長」、「不只是台灣啊都暖化了」、「以前真的沒這麼熱，除了氣候變遷、房屋越蓋越密之外，還有熱島效應」。

此外，還有人表示，「機車座墊都能煎蛋了」、「真的熱，現在出門曝曬會危及性命的那種」、「熱還好，重點是變久，春天秋天幾乎消失」，而今天正好是二十四節氣當中的「小暑」，中央氣象署預報員林定宜指出，小暑到大暑在台灣氣候溫度最高，西半部可到35到37度，局部地區有37度高溫，東半部約32到34度。

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