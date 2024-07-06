獨／高雄美術館豪宅命案！他扯共犯是姊　滅跡「洗屍」裝袋塞衣櫥

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市美術館豪宅今天（6日）發生「衣櫥藏屍」案！不過現在案情越發離奇，據了解嫌犯雖然已經落網，但是警方懷疑有共犯，同時嫌犯疑似在閒聊過程當中，竟然說出「自己姊姊」協助藏屍，詢問警方是否有此事，警方不願意證實，僅就表示案情還再釐清當中。

據了解這名22歲的陳姓男子被捕之後，員警在初步了解案情跟他閒聊時，他供出自己的姊姊協助藏屍，不過這個說法，讓警方大感意外，因為雖然懷疑有共犯，但他們也沒有想到共犯會是一名女子，不過這個部分尚未成為正式筆錄，只能當成偵辦的一個線索方向，目前他不願意配合進行筆錄，也要求律師到場。

而死者疑似是被裝在大型的防水收納袋當中，通常是跑單幫經常會使用的大型背袋，同時手腳像是有被割傷凌虐的痕跡，死狀相當淒慘詭異，甚至死亡之後還被帶往浴室洗澡滅證才裝袋，光憑一個人應該是無法完成，所以警方一開始才會高度懷疑有共犯，只是這名共犯究竟是不是死者姊姊，目前警方正在追查下落釐清涉案的可能性。

▲高雄美術館豪宅傳出命案，警方鑑識人員到場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示這起命案就在今天6日下午三點多，有一個媽媽來到龍華派出所報案，表示家裡有一名男子死亡，同時也說自己兒子怪怪的，說要把衣櫥丟掉，員警覺得奇怪才打開衣櫥，這才發現有一名男子死亡，而且被倒折放在衣櫥裡面，眼看這起案件非常離奇，所以趕緊通知鑑識人員以及檢察官來指揮偵辦。

▲高雄美術館豪宅傳出命案，嫌犯母親被帶回現場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄美術館豪宅傳出命案，嫌犯母親被帶回現場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方隨後就帶回這名母親的兒子來偵辦，據了解他跟死者之間已經同住有兩三週的時間，而警方在第一時間不排除這名陳姓男子就是嫌犯，但因為死者背部有被毆打的傷痕，而陳姓男子被帶回分局偵查隊之後，坦承自己犯案。不過在律師到場之後，就非常不配合進行筆錄訊問。

鼓山分局副分局長王威程表示嫌犯供稱跟死者之間有債務糾紛，而警方懷疑是「詐騙」引起的債務糾紛，不過這還要再清查是否有其他人涉案才能確定。而且死者的身份，雖然嫌犯有供出名字，是一名30歲的許姓男子，不過警方還在比對查證，因此還無法確定死者是誰，同時詳細死因，將要進行相驗解剖才能夠確定。