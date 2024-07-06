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社會 社會焦點 保障人權

高雄美術館豪宅衣櫥藏屍！疑詐團黑吃黑　男爆頭「倒折」凌虐慘死

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鼓山區美術館豪宅發生命案！一名男子被倒折放在袋子當中並且藏在衣櫥裡頭，疑似已經死亡2天，現場飄出異味，警方現場逮捕一名22歲的陳姓男子，雙方同住已經2到3週的時間，不排除這是詐騙集團車手之間的黑吃黑引發的殺機。

▲高雄美術館豪宅傳出命案，警方鑑識人員到場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄美術館豪宅傳出命案，警方鑑識人員到場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示就在今天6日下午三點多，有一個媽媽來到龍華派出所報案，表示家裡有一名男子死亡，同時也說自己兒子怪怪的，說要把衣櫥丟掉，員警覺得奇怪才打開衣櫥，這才發現有一名男子死亡，而且被倒折放在衣櫥裡面，眼看這起案件非常離奇，所以趕緊通知鑑識人員以及檢察官來指揮偵辦。

▲高雄美術館豪宅傳出命案，警方鑑識人員到場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄美術館豪宅傳出命案，嫌犯母親被帶回現場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄美術館豪宅傳出命案，警方鑑識人員到場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄美術館豪宅傳出命案，嫌犯母親被帶回現場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方隨後就帶回這名母親的兒子來偵辦，據了解他跟死者之間已經同住有兩三週的時間，而警方在第一時間不排除這名陳姓男子就是嫌犯，但因為死者背部有被毆打的傷痕，雖然懷疑有其他共犯，而陳姓男子被帶回分局偵查隊之後，坦承自己犯案。

鼓山分局副分局長王威程表示嫌犯供稱跟死者之間有債務糾紛，而警方懷疑是「詐騙」引起的債務糾紛，不過這還要再清查是否有其他人涉案才能確定。而且死者的身份，雖然嫌犯有供出名字，是一名30歲的許姓男子，不過警方還在比對查證，因此還無法確定死者是誰，同時詳細死因，將要進行相驗解剖才能夠確定。

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