高雄國小棒球聯誼賽開打！　台鋼陳正毅勉勵小球員：別看輕自己　

▲傳愛盃國小棒球隊聯誼賽開打，今年有6支球隊參賽。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

由社團法人高雄市傳愛協會主辦的傳愛盃少球聯誼賽，6日上午在鼓岩國小開打，今年有6支國小少棒隊參賽，協會盼能結合社會資源幫助小選手，為基層棒球挹注更多力量。台鋼雄鷹投手陳正毅也特別到場勉勵小球員「別看輕自己，堅持走在棒球路上，終有一天能圓夢」。

由於去年第一屆賽事成功獲得迴響，今年有更多單位共襄盛舉，活動在今日上午10點於鼓岩國小棒球場舉行開幕典禮，除了去年的鼓岩、鼓山、美濃、桃源國小，今年再增加金潭及屏山2支國小棒球隊參賽。

▲台鋼雄鷹副隊長、投手陳正毅到場勉勵小球員。（圖／記者許宥孺翻攝）

前中職味全龍選手蔡昆祥及台鋼雄鷹副隊長陳正毅也特別到場勉勵小球員。陳正毅表示，他不是出身傳統棒球名校，今天以小琉球打職棒第一人的身分，激勵小朋友不要看輕自己，訓練好個人的基本功，督促自己更拚、更往上爬，堅持走在棒球路上，只要機會來臨，終有一天一定可以圓夢，成功是留給準備好的人。

▲高雄市傳愛協會理事長陳品聲(左4)頒簽名紀念球給協辦贊助單位。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市傳愛協會理事長陳品聲表示，創辦這項比賽的動機，是希望為基層棒球運動挹注更多力量，鼓勵熱愛棒球的偏鄉學校小朋友與家長及學校各界，藉由賽事以球會友、累積團隊經驗，期待小球員邁向更成熟的未來。尤其在過程中，與社會資源的結合，秉持「愛心助人真誠服務」與「見苦、惜福、再造福、傳愛最幸福」精神，期勉孩子們球技日益精進。

▲有6支國小棒球隊參賽。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳品聲表示，第二屆傳愛盃棒球聯誼賽將於7月6、7日進行兩天賽事，為了提高各界參與，主辦單位也在臉書發起成功預測冠軍隊抽好禮的活動，只要上協會臉書留言，從6隊中預測最具冠軍相的球隊，就有機會抽中台鋼雄鷹紀念簽名球及紀念簽名帽。