獨／別管嗩吶了！布農小王子上陣　台鋼雄鷹「魔性洗腦」新應援曝

▲台鋼雄鷹啦啦隊團長希本，有著陽光鄰家男孩的笑容 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

今年中華職棒上半季在6月2日樂天對戰主場的台鋼雄鷹，當時比賽因雨暫停！不過台鋼雄鷹啦啦隊的團長希本靠著一把吉他跟歌聲，硬是讓澄清湖球場當場變成了「大歌廳」，其實希本是布農族，他說要把原住民的語言跟文化帶進應援當中，所以趁著休賽期間，他到錄音室錄下原住民語的「全壘打戰歌」。

認真跟錄音師討論歌詞，還頻頻打電話回族裡詢問，一字一句都得要仔細馬虎不得，原來他們正在討論的是台鋼雄鷹下半季要推出的「全壘打戰歌」，歌詞是布農族語，身為布農族的子弟，也是台鋼雄鷹啦啦隊團長的希本當然是字字句句都要精準，雖然歌詞不長，不過光是詢問、確認就花了將近半小時，對他來說，把原住民文化融入到中華職棒啦啦隊文化裡頭，是一件非常重要的事。

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▲希本跟錄音師們一起討論原住民歌詞 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台鋼雄鷹啦啦隊團長希本錄唱新應援曲《報戰功全壘打》 。（圖／記者吳奕靖攝）

有著鄰家大男孩笑容以及陽光的個性，在休賽期間來到錄音室，準備下半季的應援歌，他說：「我本來就是原住民創作歌手，我20歲開始恢復原住民姓，這是遵循我們祖先的期待，希望不要忘記我們的根、我們的本，剛好台鋼雄鷹的會長也希望推廣在地文化，所以可以把這個原住民的元素加入應援曲當中，就變成了台鋼雄鷹的應援曲，大家可以多聽聽看，感受一下我們台灣特有的獨特文化」。希本強調，目前主要因為自己是布農族，所以先把自己熟悉的元素放進來，未來也會放入更多不同的族群元素，

其實在6月2日比賽當中，過程因雨暫停，他拿著一把吉他硬是把澄清湖球場變成了大歌廳，透過轉播讓大家對他印象深刻，談到當時的情況，他笑笑的說：「我從小就抱著吉他長大，我們部落就常A麥到天亮，年輕人都會彈吉他，剛好雨天停賽怕大家心情不好，一把吉他下去，大家的心情就會快樂，我很喜歡分享這種喜悅的感覺」。

未來會不會想要出道當歌手？被問到這個問題，希本立刻強調自己是：我本來就是「割手啊！」再次展現特有的幽默感，不過談起原住民文化，他又立刻變回正經的臉，他表示一直以來都在唱歌，未來希望能夠出自己的音樂，有很多的創作都是母語，靈感來自於部落，想要把這些推廣給大家，讓更多人知道布農族的音樂。

▲台鋼雄鷹啦啦隊團長希本 。（圖／本人提供）