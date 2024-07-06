「高雄林園趙子龍」機車一路逆騎下場慘！　網友酸爆：他正找金主

▲一名男子逆向騎車，被民眾拍下放到網路 。（圖／翻攝《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》

記者吳奕靖／高雄報導

一名高雄市林園區的男子，騎著機車在沿海路四段逆向行駛，對於與他擦肩而過的機車騎士的安危視若無睹。這起事件被其他騎士的行車記錄器錄下並上傳至網路，引起網友熱議。有網友嘲諷該男子「高雄林園趙雲在此，無視後方千軍萬馬，逆向如入無人之境，果然一身是膽」。

該事件的影片被YouTube頻道「Wowtchout - 圖型行車紀錄器分享平台」分享，影片中可以看到該男子大膽地在路中央逆向行駛，毫不在意與他擦肩而過的騎士的安危。網友對此事炸鍋紛紛留言：說「一般人是逆向鑽地方停車，這一路逆向不管別人死活」，也有人說「找死的騎法」、「他正在找金主，誰敢跟他發生碰撞事故」、「常山趙子龍在此」。

▲一名男子一路逆向騎車，被民眾拍下放到網路 。（圖／翻攝《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》

林園分局表示：「有關網傳沿海路四段交通違規一案，檢視影像影像內容，已違反道路交通管理處理條例45條第1項第3款，不依規定駛入來車道,處駕駛人新台幣六百元以上一千八百元以下罰鍰。本分局於接獲檢舉已依規定掣單舉發，並持續加強機車、酒駕、大型車等違規行為執法及交安宣導，維護民眾行車安全」。