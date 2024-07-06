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男騎士鬼切左轉！他狂飆直行被擊落滾3圈　網笑：2個三寶各自表演

▲三寶車禍。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲男騎士突鬼切左轉，藍衣男騎士閃避不及撞上後摔車。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市苓雅區昨(5日)發生一起車禍，一名男騎士在騎乘過程中突然變換車道，後方的藍衣男騎士當時車速不慢，閃避不及並發生擦撞後倒地滾3圈半。警方表示雖未接獲報案，但會通知當事人釐清經過，並將對2名男騎士違規部分開單舉發。有騎士將車禍經過po上網路，網友笑說這是：「2個三寶各自表演。」

事情發生在5日上午6點，有路過民眾將行車紀錄器畫面放上網路，並以「三寶鬼切」為題。影片中可見，一名身穿藍色上衣的男騎士車速頗快，先是超車網友的車後，行駛於內側車道。

而當時前方有一名男騎士原本行駛在右側車道，突然鬼切往左側移動，導致藍衣男騎士閃避不及，兩部機車發生擦撞，導致藍衣男騎士摔倒在地，滾了3圈半才停下。

▲三寶車禍。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼藍衣男騎士滾了3圈半才停下。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台、記者許宥孺翻攝））

▲▼三寶車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）

網友看完影片後，紛紛笑稱：「標題錯了吧，應該叫三寶大對決比較好 」、「不要分那麼細，都是」、「兩個三寶 各自表演」、「不愧是在地人」、「原來是雙主角」。有網友則表示，天天都會經過這條路，男騎士應是要左轉切入巷子，「另外那個好像上路就把命交給上帝，狂飆過交流道附近車流這麼大也不減速」。

苓雅分局表示，經檢視影片，一輛機車沿建國一路東往西行駛，在建國一路突然變換車道欲橫越道路，後方同向另一輛機車擦撞前車尾致肇事。此案未接獲相關報案，後續將調閱監視器影像畫面，通知當事人釐清違規事實及車禍經過，後續依「道路交通管理處罰條例」予以開單舉發。

警方指出，鬼切肇事的男騎士違反道路交通管理處罰條例第45條1項13款「機車不在規定車道行駛」，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰；「不依規定駛入來車道」違反同法第45條1項3款，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰；「汽車駕駛人，不依規定使用燈光」違反同法第42條，處新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。最高可罰7200元。

而後方疾速行駛的男子行駛在畫有「禁行機車」的內側車道，同樣也違反道路交通管理處罰條例第45條1項13款「機車不在規定車道行駛」，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。

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