工程流廢標、離島缺砂石！國防部興安專案延宕　審計部：27％未完成

▲國防部「興安專案」執行進度延宕，有2成7未能如期完工，遭審計部追蹤管考。（圖／審計部提供）

實習記者歐承翰／台北報導

審計部4日發布新聞稿表示，國防部106年起推動10年1079億元整建國軍老舊營舍的「興安專案」，歷經多次流、廢標，迄113年5月止應完成的90案中，有多達29案未能於目標期限內完工，目前其中已有4案透過履約管理，如期於目標期限內完工，其餘25案正趕工中，未完成率達2成7。

審計部指出，國防部為全面改善國軍住宿及辦公環境，自106年起成立「興安專案」，為期10年，推動國軍老舊營舍整建工程103案，建設總經費1,079億餘元，統一由國軍營舍及設施改建基金支應。

▲國防部興安專案新建營舍。（圖／軍聞社提供）

審計部提到，專案期程106至116年，第1階段預計31案於112年底前完工，第2階段預計59案於113年5月底前完工，第3階段預計13案於116年底前完工。

然而，審計部在111年12月查核發現，興安專案需於第1及第2階段完工的31案及59案中，部分因工程發包多次流廢標、水土保持等計畫審查作業進度落後，及外島工程砂石供應不足等情事，造成預算執行率偏低。

審計部說明，經依各案決標日期加計契約工期，未能於第1階段目標期限112年底前完工者計有8案，未能於第2階段目標期限113年5月底前完工者計有21案，由於其中部分案件整建營舍是提供調整或新增部隊進駐使用，或為軍備保養維護所需整建的設施，若相關工程延宕，恐影響國軍戰略部署規劃及後勤保養需求。

因此，經審計部提醒追蹤改善情形，國防部也要求落後案件主辦機關增加施工量能，並針對離島及偏遠地區預囤材料，確保供料無虞，另外也訂定近、中、遠程目標里程碑，每月召開會議逐案管控進度。

經審計部查核，截至113年5月底止，已有4案如期於目標期限內完工，其餘25案刻正趲趕工進中，逐步達成改善官兵住辦環境之目標。

▼國軍興安專案「陸軍裝甲第542旅月祥樓」。（圖／ETtoday資料照，下同）