　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

工程流廢標、離島缺砂石！國防部興安專案延宕　審計部：27％未完成

▲▼國防部「興安專案」執行進度延宕，有2成7未能如期完工，遭審計部追蹤管考。（圖／審計部提供）

▲國防部「興安專案」執行進度延宕，有2成7未能如期完工，遭審計部追蹤管考。（圖／審計部提供）

實習記者歐承翰／台北報導

審計部4日發布新聞稿表示，國防部106年起推動10年1079億元整建國軍老舊營舍的「興安專案」，歷經多次流、廢標，迄113年5月止應完成的90案中，有多達29案未能於目標期限內完工，目前其中已有4案透過履約管理，如期於目標期限內完工，其餘25案正趕工中，未完成率達2成7。

審計部指出，國防部為全面改善國軍住宿及辦公環境，自106年起成立「興安專案」，為期10年，推動國軍老舊營舍整建工程103案，建設總經費1,079億餘元，統一由國軍營舍及設施改建基金支應。

興安專案新建營舍

▲國防部興安專案新建營舍。（圖／軍聞社提供）

審計部提到，專案期程106至116年，第1階段預計31案於112年底前完工，第2階段預計59案於113年5月底前完工，第3階段預計13案於116年底前完工。

然而，審計部在111年12月查核發現，興安專案需於第1及第2階段完工的31案及59案中，部分因工程發包多次流廢標、水土保持等計畫審查作業進度落後，及外島工程砂石供應不足等情事，造成預算執行率偏低。

審計部說明，經依各案決標日期加計契約工期，未能於第1階段目標期限112年底前完工者計有8案，未能於第2階段目標期限113年5月底前完工者計有21案，由於其中部分案件整建營舍是提供調整或新增部隊進駐使用，或為軍備保養維護所需整建的設施，若相關工程延宕，恐影響國軍戰略部署規劃及後勤保養需求。

因此，經審計部提醒追蹤改善情形，國防部也要求落後案件主辦機關增加施工量能，並針對離島及偏遠地區預囤材料，確保供料無虞，另外也訂定近、中、遠程目標里程碑，每月召開會議逐案管控進度。

經審計部查核，截至113年5月底止，已有4案如期於目標期限內完工，其餘25案刻正趲趕工進中，逐步達成改善官兵住辦環境之目標。

▼國軍興安專案「陸軍裝甲第542旅月祥樓」。（圖／ETtoday資料照，下同）

▲蔡英文出席「國軍興安專案陸軍裝甲第五四二旅月祥樓落成啟用典禮」。（圖／記者林銘翰攝）

▲蔡英文出席「國軍興安專案陸軍裝甲第五四二旅月祥樓落成啟用典禮」。（圖／記者林銘翰攝）

ET快訊
殺單親媽還姦屍　台中男「吃威而鋼忍不住」提再審
快訊／石碇茶農搭流籠　墜谷死亡
「喪屍菸油」入侵台灣　可鏘到「身體對折」成夜店新寵
薔薔認了「斷聯妹妹！」　揭爸爸給上百萬：她全花光
快訊／跟家人喝酒到一半...台中女3F墜2F　頭部重創卡露台
獨／性侵女兒100次！逼整形成小三　北市狼父死了
高雄師性侵16童　掐乳拍SM...最小才9歲！重判18年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

選罷法下週一再戰　柯建銘：議事人員可先離開了

陸戰隊爆破中隊傳將裁撤？　指揮部駁斥：內容均非事實

高金素梅下周一續排選罷法　藍「拉高罷免門檻」提案未排入

藍營修法調高罷免門檻　范雲點三大荒謬：藍白聯手沒收民權

接見國際科展台灣隊　賴清德學五條悟「領域展開」

我漁船遭陸海警強押！馬辦批賴清德無能　「快承認九二共識」

替侯友宜站台遭重懲！美女議員宣布退出民進黨　喊冤聲明曝

工程流廢標、離島缺砂石！國防部興安專案延宕　審計部：27％未完成

拚大巨蛋演唱會！內政部回函北市府了　體育局曝遠雄最新進度

喊高金素梅換會議室無效　王定宇談理由：不能想在哪宣告就宣告

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

車行鸚鵡神模仿機車壞掉聲　聽爸喊「小心被揍」嚇改貓叫

薔薔送憂鬱症爸2柴犬「遭趕出家門」！ 　被轟「不負責」她解釋：只是想療癒對方

17歲泰國正妹撞臉韓女團Lisa　市場賣炸雞爆紅！網：快出道

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

別在職場裡入戲太深　他勸：只是來賺錢的

選罷法下週一再戰　柯建銘：議事人員可先離開了

陸戰隊爆破中隊傳將裁撤？　指揮部駁斥：內容均非事實

高金素梅下周一續排選罷法　藍「拉高罷免門檻」提案未排入

藍營修法調高罷免門檻　范雲點三大荒謬：藍白聯手沒收民權

接見國際科展台灣隊　賴清德學五條悟「領域展開」

我漁船遭陸海警強押！馬辦批賴清德無能　「快承認九二共識」

替侯友宜站台遭重懲！美女議員宣布退出民進黨　喊冤聲明曝

工程流廢標、離島缺砂石！國防部興安專案延宕　審計部：27％未完成

拚大巨蛋演唱會！內政部回函北市府了　體育局曝遠雄最新進度

喊高金素梅換會議室無效　王定宇談理由：不能想在哪宣告就宣告

26歲女「胃痛」坐捷運博愛座　79歲翁持拐杖敲她：下次記得讓

百歲醫生的人生智慧：「每件事都有它的時間，我們無需強求去理解」

選罷法下週一再戰　柯建銘：議事人員可先離開了

剛登記結婚20多天！31歲女老師「慘死手術台」　醫院構成醫療事故

黃偉哲培育在地數位人才　台南資安攻防培訓系列課程開放報名

爆「從小被痛打」！孫安佐不認狄鶯溺愛：我媽超恐怖

(G)I-DLE薇娟甜美私服帶貨新包Cinch！席德妮史威尼好身材曬Jimmy Choo

日本第4座！　九州川內核電廠1號機服役逾40年

北韓從中國走私「劣質過期保險套」　當地少女怨：用一半就破

宇宙人小玉挑戰「日本獨自露營」　悲喊：會這麼殘忍嗎

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

政治熱門新聞

替侯友宜站台遭重懲！美女議員宣布退出民進黨

快訊／經濟表現亮眼　卓榮泰指示人總調升明年軍公教薪資

快訊／反制藍《選罷法》修法今出委員會！　綠一早甲動占主席台

快訊／高金素梅被擋門外！藍欲改《選罷法》戰地　綠喊宣告無效

快訊／高金素梅宣布散會！　藍4點告綠「囚禁議事人員50分鐘」

綠委占主席台卡內委會修選罷法！　中午還切火龍果大玩自拍

「國民黨這招真是高」　媒體人：掩護民進黨

拚大巨蛋演唱會！內政部回函北市府了

藍委爆藏詐團主嫌「還開節目宣傳」　三立：結束合作下架該節目

轉型正義撕裂族群？　周玉蔻轟李遠：無知！

澎湖漁船遭扣押　管碧玲：籲陸方儘速放船放人

綠占主席台狂喊口號！她抱病喊「開始開會」　綠委急搶走議事人員資料

快訊／台海緊張！22共機、6共艦「四面環台」　最近離鵝鑾鼻44浬

中國海警頻騷擾台日菲！惹惱區域各國　揮刀斧、斷手指、丟催淚彈

更多熱門

相關新聞

黃國昌爆三總、艦指部用華為：恐影響資安

黃國昌爆三總、艦指部用華為：恐影響資安

民眾黨立委黃國昌日前揭發，陸軍蘭陽地區指揮部（蘭指部）的光電標租案，竟被「綠能國家隊」聯合再生集團旗下的永梁公司，違約裝上中國製的太陽能逆變器；黃國昌4日再爆，聯合再生在軍中使用的不只逆變器，甚至連接網路的路由器、控制用工業電腦全都是中國製造，其中包含中國華為生產的路由器，質疑國防部打算隱瞞到什麼時候？

快訊／台海緊張！22共機、6共艦「四面環台」　最近離鵝鑾鼻44浬

快訊／台海緊張！22共機、6共艦「四面環台」　最近離鵝鑾鼻44浬

CNN：中國2防長涉收賄落馬

CNN：中國2防長涉收賄落馬

快訊／彰化驚傳有「以色列未爆彈」　國防部曝來源：無危安顧慮

快訊／彰化驚傳有「以色列未爆彈」　國防部曝來源：無危安顧慮

三軍儀隊交接儀典　最快年底撤離中正紀念堂

三軍儀隊交接儀典　最快年底撤離中正紀念堂

關鍵字：

審計部國防部興安專案

讀者迴響

熱門新聞

新北狠母誘騙2女兒下碧潭　放手讓水沖走

正妹「抓馬尾低頭」安慰男友爆紅！本尊首發聲

男友喝爛醉睡死！女友在客廳遭摀嘴性侵

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰

最正越南人妻泡湯破200萬觀看　夫曾高EQ回應酸民被讚爆

被降薪還不起房貸！30歲券商女員工絕望身亡

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除

狠母返台「住婆家1年爆爭執」！讓2女兒被沖走溺死

汪建民驚罹肺腺癌四期已擴散到腦部

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！

快訊／國一4車連環撞　南下全線封閉

孫安佐還原米砂墮胎風波「認了是快槍俠」

替侯友宜站台遭重懲！美女議員宣布退出民進黨

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

與公婆丈夫口角　狠母帶2女輕生

更多

最夯影音

更多

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面