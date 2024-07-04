趕赴自戕案現場出事！彰化警鳴笛路口左轉挨撞　機車陷火海

記者唐詠絮／彰化報導

彰化警分局潘姓員警3日中午騎乘警用機車，趕去處理一起輕生案件，行經金馬路一段跟寶廍路口，鳴笛開警示燈，切進內側道要左轉，竟遭後方一台自小客車撞上，人車倒地，警用機車當場起火，火勢相當猛烈，有熱心民眾立即拿滅火器協助撲滅，但機車仍燒成廢鐵，所幸員警傷勢沒大礙，詳細的肇事原因有待釐清。

▲彰化警趕去處理輕生案件遭撞傷，機車也燒毀。（圖／民眾提供，以下同）

▲彰化警趕去處理輕生案件遭撞傷。（圖／民眾提供）

根據監視器影像，可以看到潘警騎著警用機車在路口等紅綠燈，綠燈通行、切進內側道要左轉，與後方直行的自小客發生碰撞，人車倒地，地面揚起一陣濃煙，接著引發熊熊烈火，一旁的用路人見狀紛紛閃避。

附近一間音響行葉姓老闆與汽車廠廠長發現後，立即從工廠拿著滅火器衝到現場滅火，當時有另1名員警趕緊將車禍受傷的潘警扶到路旁。

警方初步調查，昨天上午11點50分左右，泰和所獲報轄區內有民眾企圖輕生，潘姓警員與同仁分別騎乘警用機車前往處理，兩部警用機車均有開啟蜂鳴器及警示燈。

潘員騎至彰化市金馬路一段與寶廍路口，沿彰化市寶部路由北往南至金馬路左轉時，當時28歲楊男駕駛轎車正沿彰化市金馬路一段東往西直行，2車發生碰撞，警用機車隨即起火燃燒。

▲彰化警趕去處理輕生案件左轉遭轎車撞傷，機車也燒毀。（圖／民眾提供）

警方表示，事故發生後，潘員四肢及身體多處受到擦挫傷，送醫治療後已出院，其警用機車則已燒毀；轎車駕駛楊男則未受傷，轎車前車身受損。初查雙方無酒駕情事，初查分析轎車未讓警車先行，肇事原因及責任尚待進一步調查釐清。