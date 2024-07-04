重機彰139線吃紅單！法官：壓車免罰　警曝影片：膝蓋觸地危險駕駛

記者唐詠絮／彰化報導

一名李姓騎士去年騎著紅牌重機，在139縣道過彎2度壓車，遭警方開2張危險駕駛紅單，重罰1.8萬元、吊扣車牌6個月。李男不服提出訴訟，法官認為，他是為求穩定才會降低重心，不算是危險駕駛，判決撤銷罰單，警方今天提供錄影畫面指出，李男過彎時膝蓋都快碰地，「若這樣不算壓車，什麼才是壓車？」憂心恐引發仿效風潮，支持監理單位上訴。

判決指出，李男於去年2月7日下午4時38分，騎乘大型重經行經彰化139縣道，過彎壓車時被民眾拍下，並檢舉危險駕駛，彰化分局審視影像資料後，認定「以危險方式在道路上駕駛機車」等，製單開罰、裁處1.8萬元罰鍰、記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習、吊扣牌照6個月。

▲李男騎乘紅牌重機139縣道壓車。（圖／警方提供，以下同）

李男改提起行政訴訟，強調該路段為雙向單車道，他為求穩定以內傾姿勢過彎行駛，不能單憑姿勢即認定為危險駕駛。台中區監理所強調，李男「壓車」1分鐘後又再度「壓車」，右膝蓋已貼近路面，大幅度變換機車重心，易生機車失去抓地力而傾倒等危險，且該路段彎路都有「慢」標字，警方裁罰有據。

但法官認為李男是行駛於彎道時，利用「壓車」降低重心以利過彎，難以認定是危險駕駛，判決罰單撤銷。

彰化警方今天（4日）提供李男騎車過彎的影片指出，李男2度過彎時膝蓋都幾乎要碰觸路面，大幅度變換機車重心，易生機車失去抓地力而傾倒等危險，與以往舉發壓車行為並無不同，且過去發生過彎造成摔車甚至死傷事故，都是因壓車釀禍，李男判撤銷罰單，恐將引發仿效壓車風潮，尤其現在正逢暑假期間，更是令警方相當憂心，支持監理單位上訴。