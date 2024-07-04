表演一半飛蟻滿天亂竄！　泰歌手「邊吃邊唱」超敬業

▲威塔亞面對飛蟻大軍，「邊吃邊唱」超敬業。（圖／翻攝Facebook／มงคลซาวด์ & อาลาไก สตูดิโอ，下同。）



記者吳美依／綜合報導

泰國29歲歌手威塔亞（Witthaya Siwakrothok）表演到一半，現場突然冒出大批飛蟻，在舞台上漫天飛舞，但他沒有因此中斷演出，反而一邊吞食飛到嘴邊的不速之客，一邊鎮定地歌唱，超敬業態度立刻爆紅。

根據影片，威塔亞一手拿著麥克風演唱，一手不斷揮舞驅趕飛蟻，只見他不斷移動，多次抖掉爬在身上與衣服上的蟲蟲，甚至不小心吞了幾隻，但歌聲依舊深情動人。

จบเพลงอิ่มพอดี‼️ 由 มงคลซาวด์ & อาลาไก สตูดิโอ 發佈於 2024年6月29日 星期六

Thaiger報導，威塔亞來自武里南府（Buriram），他受訪時表示，6月29日樂團受邀到一戶人家表演，唱到第3首歌時，一大群飛蟻不知道從哪裡飛來，為了不讓觀眾失望，只好努力撐完剩下30分鐘的表演，「我別無選擇，只能一邊唱歌一邊趕走飛蟻……這是我第一次在這種情況下表演，也是我第一次吃下活的飛蟻。」

影片在臉書瘋傳後，許多網友們大讚威塔亞的敬業演出，也有人幽默表示，「他把歌唱完之後，肯定也吃飽了。」