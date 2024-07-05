急診醫聞到「死亡的味道」！患者說話一半真的發黑猝死

▲一名患者上秒還在說話，下秒就發黑猝死。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

一名心血管疾病患者先前到急診室就醫，沒想到急診科醫師魏志偉從他身上聞到「死亡的味道」，且患者上一秒還在說話，下一秒就發黑猝死，所幸人已經在急救區，才成功撿回一命。

急診科醫師魏志偉在《醫師好辣》上分享，這名患者本身有心血管問題，先前就放過支架，且原先已經被心臟科安排住院，準備再做一次心導管檢查。

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不過，在做檢查前一天，患者突然感覺胸悶，但又說不出來哪裡不舒服，於是跑去區域醫院做檢查。當時的檢查結果顯示，患者的心電圖、心肌酵素等數值全都正常，但區域醫師仍給出建議，反正隔天就要做心導管檢查，不如提早一天過去。

▲一名患者上秒還在說話，下秒就發黑猝死。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



患者聽完以後，立即回家收拾行李，並且獨自駕車趕到醫院掛急診。患者到院以後，向魏智偉告知，不曉得究竟是肺不舒服，還是胃不舒服，總之就是整個人怪怪的，還有左上臂痠麻的感覺。

魏智偉聽完以後，立即發揮急診科醫師敏感的嗅覺，「聞到死亡的味道」，加上患者有冒冷汗的症狀，於是他馬上安排進入急救區，並且裝上監測生命跡象的各種儀器。

沒想到，儀器連接上患者的身體，顯示出來的卻是「沒有呼吸心跳的人才會出現的心律」，且患者還在描述症狀，結果說到一半「人就黑掉」，完全定格不動、當場猝死。

所幸當時患者已在急救區，加上儀器都裝在身上，魏智偉拿了儀器就開始做電擊、CPR，9分鐘內電擊了4次，最終成功保住一命。