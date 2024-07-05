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竹市「耆舞拾光青春樂活SHOW」 鼓勵長輩舞出健康旋律

▲竹市「耆舞拾光青春樂活SHOW」活動圓滿成功。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市「耆舞拾光青春樂活SHOW」活動圓滿成功。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 簡舒祺／新竹報導

新竹市政府今(5)日於市立體育館舉辦「2024耆舞拾光青春樂活SHOW」，近360位活力充沛的爺爺奶奶們齊聚一堂，在舞台上隨著歌曲熱情舞動、盡情發揮，充分展現出專屬銀髮時代的生命價值。市長高虹安一同參與盛會，欣賞長者們的精采表演。

高市長表示，市府團隊重視銀髮族健康與福利，整合中央和地方的資源，積極推動各項長輩福利政策，包含持續升級敬老卡及愛心卡使用項目，並提供老人免費健康檢查、五癌篩檢和全口活動假牙補助等，更推出專屬於長者的預防及延緩失能計畫，包括健康整合式功能評估、銀髮健身俱樂部、社區營養推廣中心及失智友善社區，讓長輩安心的在地老化。

高市長說，今日長輩們魅力四射、熱情洋溢的舞蹈表演，完全不遜色於年輕人，在道具使用上更是別出心裁，用了許多可循環回收的材料製作，編曲更是非常多元，未來市府將繼續擴大長輩福利、減輕經濟負擔，透過全方位照護，讓長輩們幸福呷百二，將竹市打造為「老幼共好、宜居永續、健康安心及幸福友善」的城市。

高市長頒獎授旗之餘，也特地與現場8位超過90歲以上的爺奶們合影，並致贈大禮包，同時感謝社區團體和志工們長期以來協助市府照護每位長輩，盼藉由活動鼓勵長輩走出戶外，秉持「活到老，動到老」的精神，展現健康活力與生命價值。

今日活動年齡最高的參賽者依舊是來自於科園社區發展協會98歲的余奶奶，連續2年蟬聯最長壽寶座，余奶奶興奮的分享，每年都十分期待跳舞競賽，只要有比賽從不缺席，天天提早到社區排練樂活秀動作及走位，練習手舉高拉拉筋、太鼓用力敲及搭火車過山洞等活動身體，接續參加關懷據點的多元課程及共餐，時時保持活動力和愉快，讓銀髮人生充滿意義，感受在地老化的幸福。

衛生局長陳厚全指出，竹市目前有超過6萬8千名老年人口，占總人口15.02%。隨著人口老化速度加快，高齡化所衍生的長者健康問題包含營養不良、運動不足、慢性疾病纏身、身體功能退化、失能及失智等日益嚴重；透過規律運動能降低疾病的發生率及死亡率，針對社區健康、亞健康或衰弱老人，竹市建立三區長者健康促進站，提供肌力提升、柔軟度訓練、平衡能力及心肺功能鍛煉等多個方面的運動及多元課程，有效提升長者參與社區活動的意願，進一步提高生活品質。

衛生局指出，市府每年於各據點推動健康促進活動，獲得社區長輩的熱烈迴響，除提供自我表現機會，也提升社區長者的社會參與，同時鼓勵長者將規律運動落實於生活中，今年由三區9隊長者組隊參加活躍老化競賽初選，參加長者總歲數高達2.6萬歲，平均歲數75歲，還有85位超過80歲的長輩熱烈演出，長者們用行動證明年齡只是數字，真正的活力是來自於內心的年輕與健康生活態度。

今日竹市活躍老化競賽，由東香社區發展協會獲最佳演出獎、科園社區發展協會獲最佳活力獎、讓愛飛揚關懷協會獲最佳創意獎以及康樂社區發展協會、社區巡防協會光鎮里關懷據點、水田社區發展協會、慈濟新竹靜思堂C級長照站、水源社區發展協會、金竹關懷站等獲得最佳團體獎的殊榮。

▲高市長與現場8位超過90歲以上的爺奶們合影。（圖／新竹市政府提供）

▲高市長與現場8位超過90歲以上的爺奶們合影。（圖／新竹市政府提供）

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